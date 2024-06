Lionel Messi confesó cuál es el deporte que juega mal a pesar de que lo practicó: "Con Anto fuimos a un par de clases, pero..."

Siempre se dijo que si una persona tiene aptitud para los deportes en general, suele jugar bien a prácticamente todos. Más aún si se trata de un deportista profesional, que tiene una preparación física que le permitiría desempeñarse sin problemas. Pero parece que no es tan así.

De hecho, quien lo confiesa no solo es un deportista profesional, sino que es probablemente el que mejor jugó en la historia del fútbol, Lionel Messi. El astro argentino participó este lunes de una entrevista muy distendida con el canal de stream "Dispuestos a todos", que es conducido por su sobrino y ahijado Tomás, donde reveló que además de fútbol le gusta practicar pádel y contó cuál es el deporte del cual tomó clases pero nunca pudo agarrarle la mano.

Mirá el video

"No soy bueno, me gusta jugar, no juego mucho, la paso como puedo, corro, no doy ninguna pelota por perdida pero no tengo buena técnica para pasarla. No juego tanto porque en el año jugamos cada tres días y se complica. Por eso aprovecho en diciembre. El pádel es lindo, cuanto más jugás más querés aprender", señaló primero Messi en relación a los partidos con el deporte de la paleta, donde es compañero de fórmula de Luis Suárez.

También contó que jugó al tenis de mesa: "Lo jugué mucho de chico. Me gusta mucho. En las concentraciones se juega mucho. He pasado mucho tiempo jugando ping pong, pool, truco. Intentamos pasar el tiempo como podemos y me gusta, jugamos mucho, ahora un poco menos".

Luego, Messi fue consultado por cuál es el deporte en el que se considera malo: "Al tenis. La verdad es que el tenis es más difícil que el pádel, tenés que saber jugar bien para poder jugar. Es muy técnico. Intenté, hace muchos años con Antonela fuimos a un par de clases y después no fuimos más. Me gusta mucho, pero no sé jugarlo".

Finalmente, agregó: "Es otro golpeo que en el pádel. Le pasa mucho a la gente que juega al tenis, que les cuesta por el tema de las paredes pero es hasta que les agarran la mano. Yo creo que la gente que juega al tenis juega al pádel pero los que juegan al pádel por ahí el tenis les resulta más complicado".