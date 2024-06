Ganó la Libertadores con River y criticó duramente a Demichelis como DT: "No transmite nada, confunde a..."

La derrota frente a Deportivo Riestra fue la gota que rebalsó el vaso en River Plate. Muchos de los hinchas le soltaron la mano al entrenador, Martín Demichelis, y esperan su renuncia o que los directivos tomen la decisión de destituirlo de su cargo, algo que parece difícil al menos por ahora, por la fuerte banca de la dirigencia hacia el ex Bayern Múnich.

El clima del público riverplatense está caliente y se notó en el último partido de la Copa Libertadores como local ante Deportivo Táchira. Desde River decidieron dar los nombres en la voz del estadio 50 minutos antes del comienzo del encuentro, para que la silbatina contra Demichelis sea menor. Las últimas derrotas frente a Temperley por Copa Argentina y la caída contra el Malevo en el Guillermo Laza por 2-0 hicieron estallar de bronca a los hinchas en las redes sociales para pedir la salida del entrenador.

Martín Demichelis fue criticado por un ex River

Más allá de que en los medios de comunicación recibió el apoyo de exjugadores del club, que creen que su trabajo está siendo bueno y que no iba a ser nada fácil ser el sucesor de Marcelo Gallardo, también están los que lo critican. Este es el caso de Alejandro Montenegro, exfutbolista del Millonario y campeón de la Liga 1985/1986, Libertadores 1986, Intercontinental 1986 e Interamericana 1987.

Montenegro, quién supo trabajar durante dos etapas en River, habló del presente del equipo de Demichelis: “Viendo, lo veo muy poco, no hay mucho por ver. No transmite nada”, expresó en diálogo con La Página Millonaria. Y agregó: “Confunde mucho a los más chicos queriendo meterle responsabilidades que todavía no están preparados para afrontar”.

Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2025 y la idea de los directivos sería respetarlo, Montenegro no tiene clara la continuidad del DT en River: “Está más que claro que si no le va bien en la Copa, si es que llega por como viene jugando, en el torneo no tiene mucho más para seguir”.