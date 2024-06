El presidente de Independiente, muy duro con el DT Larcamón: “Si me lo cruzo en un futuro…”

En Independiente se renovaron las esperanzas luego de la llegada de Julio Vaccari como entrenador del Rojo. El ex director técnico de Defensa y Justicia fue presentado este jueves en conferencia de prensa y generó ilusión en los hinchas del club de Avellaneda con sus declaraciones.

"Estoy muy contento por esta posibilidad. Uno siempre se ilusiona con los proyectos y, en este caso, por la institución a la que estoy viniendo. Para mí hay cosas importantes a la hora de tomar decisiones. Una, la más importante, es el sentir. La idiosincrasia y la manera de ver el fútbol, la verdad, están muy emparentadas. Eso hace que la ilusión sea más grande", comentó Vaccari al ser presentado.

Larcamón tenía todo listo para ser DT de Independiente. (Foto: archivo)

Si bien ya es una página cerrada en Independiente, el presidente Néstor Grindetti volvió a referirse sobre Nicolás Larcamón, quien tenía todo para ser el nuevo DT de Independiente. "No me cayó para nada bien lo de Larcamón, jamás me dijo que no", aseguró el presidente de la Institución de Avellaneda en una nota con DSports.

"Me enteré por los medios, cuando se instaló el tema en los medios, Seoane (Secretario general) se comunicó con el representante, nos dijo que necesitaba 48 horas y al rato nos dijo que no", reveló el presidente del Rojo de cómo supo sobre la negativa de Larcamón.

Grindetti quedó dolido por cómo se manejó Larcamón y dejó en claro que todavía la decepción por toda esta situación continúa vigente: "No me gustaría que agarre otro club, porque quiere decir que nos usó. Si me lo cruzo en un futuro, no voy a creer en su palabra".