Tras ganarle a River, el Ogro Fabbiani reveló qué le dijo a Demichelis al oído: "Le pedí por favor que..."

Deportivo Riestra dio el gran golpe de la jornada. En el estadio Guillermo Laza, el Malevo venció a River por 2-0 y sumó tres puntos claves en su lucha por engrosar el promedio. Alan Barrionuevo abrió el marcador a los 11 minutos de la segunda etapa y Nicolás Benegas, de penal, puso cifras definitivas en el segundo minuto de adición.

Post partido, con la alegría que el caso ameritaba, Cristian Fabbiani dijo presente en la sala de conferencia de prensa y habló ante los medios de comunicación presentes. Además de analizar la actuación de su equipo, el Ogro reveló el diálogo que mantuvo con Martín Demichelis una vez terminado el encuentro.

Mirá el video

Para comenzar, manifestó: "Trabajamos defensivamente para enfrentar al equipo que tiene River y cómo juegan los chicos. Tienen una manera de jugar que no existe. Tiran paredes, juegan a otra cosa, son inteligentes. Contento porque salió el plan. Venimos trabajando la pelota parada hace diez días, cinco-seis minutos por día. Lo pudimos abrir por ahí. Feliz por el gol. Estuvimos muy bien en el ST. Uno se recibe de DT cuando gana estos partidos, feliz de ganarle a River".

Sobre su diálogo con Demichelis, reveló: "Apenas empezó el partido lo fui a saludar a Martín porque le tengo mucho respeto. En el oído le pedí por favor que gane la Copa Libertadores. En el segundo tiempo jugamos a lo Riestra, fuimos superiores. No hubo ninguna polémica. Es más, creo que Pirez se debería haber ido expulsado antes. El partido lo ganó el mejor equipo hoy y fue Riestra".

Para finalizar, Fabbiani elogió a sus dirigidos: "La historia la marcan ellos. Sin los chicos, no soy nada. Es anormal lo que hacen. No sé si hay otro equipo con la jerarquía mental de ellos. Tienen un corazón y una entrega que no es normal en ellos".