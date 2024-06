Rodrigo De Paul reveló su picante estrategia con el equipo rival en cada partido: “Busco un enemigo para…”

La Selección argentina trabajan pensando en el debut de la Copa América, que será el 20 de junio ante Canadá, y los últimos días han sido varios los jugadores que han hablado sobre las posibilidades del equipo para el certamen, como también revelaron perlitas desconocidas para los fanáticos.

Rodrigo De Paul, en una entrevista realizada por Telemundo, confesó el motivo por el que en cada uno de los partidos que disputa con la camiseta nacional "se pelea" con todos los rivales. El volante, entre risas, explicó los motivos: "Busco un enemigo o un rival, para que no suene mal. Una disputa que siempre me mantenga alerta, ya no pasa por 'queremos ganar', yo te quero ganar a vos, lo hago un poco personal y a veces sucede que del otro lado se da la discusión y otras queda hasta ahí".

"Pero siempre con respeto, queda todo en la cancha. La parte mental, psicológica, es importante en el fútbol, a veces mucho más que las piernas. Hay algunos que juegan muy bien a la pelota y hay que buscarlo por otro lado. Hay uno (no dijo nombre) que somos rivales acá y en España, pero siempre con respeto. Cuando empieza el partido intentamos buscarnos por todos lados, pero termina y nos damos un abrazo", expresó ante la atenta mirada de Maxi Rodríguez y Copán Álvarez.

En la extensa charla, de casi una hora, el "motorcito" de la Scaloneta llenó de elogios a Lionel Messi y dijo que lo "adora": "Por Leo sentía mucha admiración. Hoy lo adoro. Tiene un aura, un ángel que donde entra la gente se da vuelta, se lo escucha. Creo que es un elegido. Viene con algo distinto a los mortales que somos nosotros".

"Ese aura se ve cuando lo conocés, genera algo muy fuerte. Todo lo que queremos hacer nosotros depende de la situación: cómo te dan la pelota, si el rival adivina lo que vas a hacer. Todo lo que él quiere hacer depende de él", contó.