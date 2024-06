En el Monumental, aparecieron panfletos contra Demichelis: qué dicen

Una nueva derrota en condición de visitante colocó, nuevamente, a Martín Demichelis en el centro de la escena. Fuera de su casa, River cayó por 2-0 ante Deportivo Riestra y se marchó rumbo al parate por la Copa América con la mochila llena de dudas e incertidumbre.

Los hinchas no dudaron de hacer notar su fastidio por el presente por el que atraviesa su equipo. Además de volcar toda su furia en las redes sociales, donde los usuarios apuntaron contra el director técnico, visitaron el estadio Monumental y dejaron un contundente mensaje.

El mensaje contra el DT de River.

"Renunciá Demichelis", fue el mensaje que que apareció en los alrededores de la cancha. La derrota no estaba en los planes del mundo River y no solamente significa un golpe en la tabla de posiciones (el Millonario no pudo trepar a lo más alto), si no que golpeó fuerte la imagen del DT, quien no ha podido meterse de lleno en el corazón de los hinchas.

El DT, en conferencia de prensa, habló sobre lo sucedido ante Riestra: "Sabíamos que es un equipo que se defiende bien, en Avellaneda sufrió un gol sobre la hora. En el primer tiempo no lo pudimos abrir al marcador. El segundo tiempo fue bastante malo. Los primeros doloridos somos nosotros".

"Yo como entrenador, el plantel, los jugadores y los hinchas que tenemos muchísimos. No es para nada gracioso venir a la cancha de Riestra, con todo respeto a esta institución muy humilde y sacrificada, y que hayamos perdido tres puntos", sentenció Demichelis.