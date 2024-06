El contundente mensaje de Vaccari a los hinchas de Independiente tras asumir como DT: “Mi objetivo es que estén…”

Julio Vaccari fue oficializado este jueves como entrenador de Independiente y habló ante los medios para contar sus primeras sensaciones. Expresó que pretende que el equipo tenga su estilo lo más rápido posible y que está dispuesto a poner el pecho si el club no puede levantar las inhibiciones que no le permitirían traer refuerzos.

Mirá el video

"La verdad que estoy muy contento por esta posibilidad. Le decía a la gente del club que uno siempre se ilusiona con los proyectos y sobre todo a la institución que llegué. La idiosincrasia de sentir que uno tiene están muy aparentadas con el club. Eso hace que la ilusión sea más grande", fueron las primeras palabras del flamante DT.

Que luego explicó sus objetivos a corto plazo: "Mi objetivo en el corto plazo es lograr una idea de juego, un estilo. Que el mundo Independiente esté cómodo en cómo juega el equipo. Tenemos que competir en todas las canchas. Representando la camiseta que tenemos puesta. Esos son los objetivos más importantes y en los que yo me enfoco. No me enfoco en los de largo plazo porque esos vendrán como consecuencia de los primeros".

Sobre la chance de que no puedan traer refuerzos, fue muy claro: “Acá van a encontrar un entrenador que le va a poner el pecho a la situación. Si se puede, ojalá. Y si no, estoy totalmente capacitado para ponerle el pecho. Es imposible que me den una certeza de que la situación de va a poder resolver para poder tener un mercado de pases".

"Lo que sí me dijeron es que tenían todo el compromiso e iban a hacer lo posible e imposible para que haya un mercado de pases. A lo cual, mi respuesta fue: ojalá así sea, porque uno va a ver plasmado algo más lindo de lo que uno realmente planifica y la presión es algo que me encanta. Es una de las cosas que le dije a los chicos, porque Independiente y no otras, porque está el olor a sangre y eso me encanta", cerró.