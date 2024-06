La fuerte crítica de Brian Sarmiento a uno de los campeones del mundo: "Espero que no le tiemble el pulso para...."

Con el inicio de la Copa América a la vuelta de la esquina, los ojos del mundo del fútbol están puestos sobre los pasos de la Selección argentina. La Albiceleste, de la mano de Lionel Scaloni, buscará repetir el título logrado en la edición de Brasil 2021, en la cual dio la vuelta olímpica en el mítico estadio Maracaná.

En este contexto, quien sorprendió al criticar a uno de los emblemas del actual seleccionado nacional fue Brian Sarmiento. El exjugador de Banfield y Newell's, entre otros, dijo presente en la pantalla de TyC Spors y apuntó contra Rodrigo de Paul, uno de los campeones del mundo.

Para comenzar, manifestó: "A mí me gustaría que no le tiemble el pulso con De Paul y lo deje un poquito en el freezer. Que lo deje un ratito ahí para que se calme un poco. El otro día vi a la Selección y me cansé de que en vez de estar jugando para el equipo esté discutiendo. Ya me cansé".

Al ver que sus compañeros se quedaron sorprendidos con su tajante postura, Sarmiento fue más allá e involucró al periodista que suele cubrir el día a día de River. "Ustedes están siendo unos tibios y me sorprende de mi amigo Juan Cortese que piensa más o menos igual que yo", sentenció.

Lo cierto es que, desde la llegada de Lionel Scaloni, Rodrigo de Paul se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la Selección argentina. En sus espalda carga con un tercer puesto en la Copa América 2019, primer puesto en la edición 2021, título en la Finalíssima 2022 y en la Copa del Mundo 2022.