La fuerte advertencia del Ogro Fabbiani sobre cómo Riestra le jugará a River: “Le haremos marca personal a…”

Este jueves, Deportivo Riestra cerrará esta primera parte de la Liga Profesional recibiendo a un diezmado River, que buscará evitar cualquier sorpresa. Ante esto, Cristian Fabbiani habló sobre cómo puede darse el partido y expresó que utilizarán una táctica similar a la del partido con Racing, que se terminó definiendo en tiempo de descuento.

"A Racing le jugamos mano a mano en toda la cancha durante 70 minutos", dijo y aseguró que la idea es intentar neutralizar a Claudio Echeverri, quien será titular luego de haber estado con la Sub 23: "Le vamos a hacer marca personal por momentos. La verdad, si pudiera elegir uno de ellos que no juegue, sería él: es el que tiene uno contra uno, rompe, es muy dinámico...".

Luego, elogió al plantel completo del equipo de Martín Demichelis: "Son muy completos, no los encontrás nunca. Los enanos que tiene en la mitad de la cancha no los encontrás, están siempre bien perfilados. Tienen esa simpleza del jugador de River de siempre, con una visión del juego única".

"El partido es mental, es muy importante de que sepamos que todos tenemos dos piernas y dos brazos, se le puede jugar a River. La idea es presionarlos, que no salgan limpios de ahí, que jueguen incómodos, que no puedan resolver, que no tengan tiempo... Hay que presionarlos en la mitad de la cancha cuando la pelota va a los costados. Después, obvio, tiene que salir lo que planteamos", agregó.

Si bien el hecho de ser hincha de River desde chico le permite ilusionarse con dirigirlo algún día lejos está de pesar de cara a este partido: "Quiero ganar, el fanático desaparece y aparece mi futuro. Dicen que te recibís de técnico cuando le ganás a un equipo grande. Creo que se puede hacer, lo respetamos como rival, pero vamos a hacer nuestro juego".