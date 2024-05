Con qué dos clubes compite River para quedarse con el goleador uruguayo Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez es uno de los delanteros sudamericanos más codiciados del mercado de pases. La rompió en el Mundial Sub 20 con Uruguay donde se terminó consagrando campeón, hizo lo propio con Liverpool en su país y ya es convocado por Marcelo Bielsa para la Selección mayor.

Con este pergamino a sus cortos 20 años, no es de extrañar que River hay puestos sus ojos en él. En el mercado de pases de verano hizo intentos por comprarlo, aunque sin éxitos. Pero no se rinde. Eso sí, no será fácil, porque no es el único club que lo pretende y otros corren con ventaja.

Este miércoles, quien habló fue el representante de Rodríguez, Mauricio Machado, quien reconoció que las negociaciones están avanzadas con el Girona de España, que es uno de los clubes pertenecientes al City Group, que ahora jugará Champions League (está segundo en la liga española). También confesó que hay un interés de Palmeiras de Brasil.

Luciano Rodríguez en Liverpool. (Foto: @lucho_rodriguezz24)

En diálogo con Sport 890, expresó: "Hoy tenemos una oferta concreta directo de Girona. Tuvimos una reunión con Patanian (vicepresidente millonario) y River está interesado en reflotar la negociación". El club argentino buscaría comprar el el 50 por ciento del pase. Pero el español pagaría 15 millones de dólares por el 70 por ciento.

Mientras tanto, en la jornada de este jueves habrá una reunión entre el representante de Rodríguez con autoridades del Palmeiras, que según Machado ofrece un mejor salario.

"Girona ofrece el monto que pide Liverpool. Se está negociando el porcentaje de la ficha que se vendería. Liverpool quiere quedarse, al menos, con un 25%. Luciano ya estuvo hablando con Stuani (el delantero uruguayo que juega en Girona). Hablaron mucho de la ciudad, del club, de la posibilidad de jugar Champions", reconoció Machado, sobre los puntos a favor que tienen los españoles. Y agregó: "Girona está un escalón arriba porque juega Champions, es ir directo a Europa. A Luciano le da lo mismo si es Europa o Brasil, lo que él prioriza es la posibilidad de jugar".

Sea lo que sea, todo debe resolverse antes de la Copa América.