Revelan el audio del VAR de la polémica en Nacional-River: la insólita postura del árbitro Daronco

Nacional de Uruguay le empató el partido a River por impericia propia del equipo argentino, que no supo sostener una ventaja de 2-0, dejó crecer a su rival y tuvo una serie de desconcentraciones que produjeron los goles en poco menos que un minuto y medio.

Sin embargo, una situación que se produjo iniciado el segundo tiempo determinó mucho el , porque tras un tumulto de los jugadores de ambos planteles, por una fuerte entrada de un futbolista de Nacional sobre Aliendro en River, el árbitro no expulsó a un futbolista uruguayo (Romero) que agredió a Paulo Díaz.

Mirá el video

El enojo en el mundo River no solo se reduce al primer fallo, sino al hecho de que la jugada y el posterior golpe de puño fueron revisados por el árbitro en el VAR, aunque sin más sanción que una amarilla para cada uno. Este miércoles, Conmebol publicó el audio de esa jugada puntual que generó tanta polémica.

El VAR estaba comandado en la noche del martes por Wagner Reway, quien recomienda al árbitro ir a ver no solo la entrada sino también lo que se produjo en el tumulto, para advertir sobre posibles sanciones, primero por juego brusco en la falta y segundo por "conducta violenta" en el golpe de puños.

En la revisión, para justificar su decisión de amonestar, Daronco deja en claro que si bien la falta es fuerte, lo que importa es el punto de contacto. Luego, cuando revisaban la agresión de Romero, primero exigió verla en cámara normal para no dejarse influenciar por la cámara lenta. Luego, señaló: "Lo del número 5 no me cierra para tarjeta roja. Pero quiero ver la entrada de nuevo".

Tras revistar nuevamente la otra entrada, finalmente concluyó: "Estoy pensando en mantener la amarilla y mostrar amarilla al 5. ¿Ok? Para el 5, amarilla para mí y al 14, mantengo la amarilla".

El diálogo completo

- Árbitro: Fuerte, pero balón.

- VAR: Estamos mirando las demás partes del enfrentamiento.

- AVAR: Hay un brazo acá.

- Árbitro: Para usted, porque usted va así, en el balón pero fuerte. Falta tuya.

- VAR: Te recomiendo una revisión, por la disputa y por el número 5. Hay una situación del 10. Usted va a ver el catorce y después va a ver todo.

- Árbitro: Ok.

- VAR: Vuelve a la disputa.

- Árbitro: Estoy aquí.

- VAR: Ok, Anderson. Él salta por encima del balón y va fuerte en el jugador, ¿ok? Te muestro otro ángulo.

- Árbitro: Dame después otra imagen.

- VAR: Ahora voy a dejar seguir las otras situaciones.

- Árbitro: ¿El número 5 es de qué equipo?

- VAR: El 5 de blanco, te voy a mostrar toda la situación con calma.

- Árbitro: Ok.

- VAR: Por ahora solo se están agarrando.

- Árbitro: Ok. No consigo ver al 5 ahora.

- VAR: Ese movimiento de ahí (momento en impacta la mano en la cara de Paulo Díaz). ¿Ok?

- Árbitro: Está en cámara lenta. Tengo que ver más rápido.

- VAR: Te muestro en velocidad normal.

- Árbitro: Lo del número 5 no me cierra para tarjeta roja. Pero quiero ver la entrada de nuevo. (Vuelven a la revisar la jugada inicial de falta sobre Aliendro)

- VAR: La entrada me parece un poco fuerte.

- Árbitro: Yo quiero el punto de contacto

- VAR: Salta por arriba del balón.

- Árbitro: Yo sé eso.

- VAR: Mide la intensidad, ¿ok? Los ves, Anderson, pasa por encima de la bola con intensidad. El va fuerte con intensidad por arriba del balón.

- Árbitro: Está bien. Quiero ver de vuelta.

- VAR: Él tuerce las piernas. El torso tuerce el tobillo del jugador e inicia todo el conflicto. Empujones, peleas. Velocidad normal.

- Árbitro: Estoy pensando en mantener la amarilla y mostrar amarilla al 5. ¿Ok? Para el 5, amarilla para mí y al 14, mantengo la amarilla.