¿Un jugador de Boca y otro de River en la prelista de Bielsa para la Copa América?

Pensando en la Copa América que se llevará a cabo este año entre el mes de junio y de julio en tierras norteamericanas, Marcelo Bielsa debe preparar la lista de convocados de la Selección de Uruguay. Los Charrúas atraviesan un gran momento en las Eliminatorias Conmebol de cara al Mundial 2026 y querrán repetirlo también en el torneo continental.

La lista oficial de los convocados por el Loco Bielsa tiene como fecha límite el 12 de junio. En las últimas horas, habría surgido una prelista en la que hay 35 jugadores presentes que pueden tener su chance de estar en la Copa América. Dentro de esta, estarían involucrados futbolistas de River y Boca. De todas maneras, ninguno de ellos está al tanto de una posible convocatoria.

Bielsa junto a Scaloni durante el cruce entre Argentina y Uruguay en la última fecha FIFA a nivel oficial. (Fuente: archivo)

El nombre que integra el plantel xeneize y podría estar en la cita continental es Edinson Cavani. El Matador atraviesa un gran presente con la camiseta azul y oro, nivel que lo habría llevado a estar en la prelista de la Celeste. El ex Valencia no viste el uniforme de su país desde su participación en el Mundial de Qatar 2022. Bielsa, que asumió después del certamen intercontinental, todavía no lo ha llamado a pesar de que estuvo presente en una lista de posibles reemplazos en una fecha FIFA.

El otro jugador del fútbol argentino que puede estar en la Copa América es Nicolás Fonseca, quien integra hoy el plantel comandado por Martín Demichelis. El mediocampista del Millonario no hizo todavía su debut internacional, pero sí estuvo presente en la último parón de selecciones. Bielsa lo llamó para ser parte de los amistosos frente a País Vasco y Costa de Marfil, aunque solo fue al banco en el compromiso ante los africanos.

Uruguay comparte el grupo C junto a Estados Unidos, Panamá y Bolivia. Los bicampeones del mundo harán su estreno frente a los panameños, luego ante los bolivianos y cerrarán la fase de grupos contra los locales. Antes de que comience la Copa América, los de Bielsa tendrán dos amistosos de preparación: el 31 de mayo ante Costa Rica en San José y el miércoles 5 de junio contra México en los Estados Unidos.