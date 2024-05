La baja entre los concentrados de River para visitar a Nacional en Montevideo

River Plate volverá a la competencia oficial luego de la derrota en el Superclásico por 3-1 en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Los dirigidos por Martín Demichelis deberán viajar a Montevideo para visitar a Nacional y poder conseguir el objetivo tan esperado: la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. En caso de sumar de a tres, el Millonario tendrá el boleto asegurado a la siguiente ronda con dos jornadas de anticipación.

Con respecto a los convocados que para emprender vuelo hacia Uruguay, Demichelis recibió una baja de último momento. Manuel Lanzini sufrió un traumatismo en su pie derecho en el amistoso que disputó el Millonario frente a Tigre en el River Camp el pasado viernes. El técnico riverplatense lo esperó lo más que pudo, pero finalmente no se pudo recuperar y el ex West Ham no viajará a Montevideo.

Los convocados por Demichelis para viajar a Uruguay. (Foto: prensa River)

A diferencia de la mala noticia de Lanzini, Demichelis incluyó en la lista de convocados a Andrés Herrera, quien había sido exigido al máximo durante la práctica de este lunes. El Yacaré estaba en duda para el duelo ante Nacional por una fatiga muscular en su cuádriceps derecho, y por eso no estuvo presente en el amistoso de River frente al Matador de Victoria.

El lateral derecho dejó atrás las molestias físicas y, según la información que aportó La Página Millonaria, tiene grandes chances de ser titular en el Gran Parque Central. De todas maneras, Demichelis dispone como variantes a Sebastián Boselli y Agustín Sant´Anna. Su prioridad será el ex San Lorenzo, pero todo dependerá de cómo estará antes de que comience el encuentro en Montevideo.

En cuanto al resto del equipo, Demichelis mantiene la duda de colocar a Barco o a Nacho Fernández. El Millonario saldría al campo de juego con los siguientes nombres: Franco Armani; Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro, Nacho Fernández o Esequiel Barco, Claudio Echeverri; Pablo Solari, Miguel Borja. El encuentro comenzará a las 21 horas con el arbitraje del brasileño Anderson Daronco.