La incómoda pregunta a Morena Beltrán en ESPN por la que Lucas Blondel irrumpió al aire: “Estaba escuchando que me…”

A inicios del 2024, una de las grandes novelas del verano fue la que protagonizaron Morena Beltrán y Lucas Blondel. Luego de compartir algunas historias en la que se mostraron en el mismo lugar de vacaciones, la periodista y el hombre de Boca confirmaron su romance.

En las últimas horas, ante las cámaras del programa Generación F de ESPN, a la mujer de 25 años le plantearon una incómoda pregunta por la que el futbolista se vio obligado a interrumpir en el aire a través de una videollamada mientras se encontraba manejando en su auto.

Mirá el video

Sofia Martínez, compañera de Morena Beltrán en el mencionado canal, fue quien tomó la iniciativa: "Cuando a un futbolista le sale la oportunidad de irse...", expresó mientras fue cortada en seco por la protagonista. "Lo hemos conversado. Se lo plantearía, se lo preguntaría, teniendo en cuenta la oportunidad que me sale", aseguró.

"A favor de él en esta situación de irse o no irse, yo creo que lo tenés que re contra hacer. Porque por ahí nosotros tenemos 50 años y podemos seguir laburando de esto, literal. Y ellos a los 35, 37, hoy más por ahí, 38 o 40, o hasta cuándo decida, tenés como una fecha de vencimiento. Si creo que hoy, por ahí, pesa más el estar juntos", sumó la periodista.

Mirá el video

Posteriormente, Blondel apareció en escena a través de una videollamada desde el celular de su pareja. "Estaba escuchando que me sacaban mano. Lo escuché y justo lo hablamos hace unos días. Obvio que yo quiero que me acompañe, pero no se maneja hasta que ocurre. Por ahora estamos felices acá", confirmó el futbolista de Boca, quien se recupera de la operación de ligamento cruzado.