¿Y si no es Vaccari? Los dos técnicos con historia en Independiente que se “autopostularon”

La postura negativa de Nicolás Larcamón sorprendió y mucho en el mundo Independiente. Tenía todo listo para poner el gancho este viernes hasta diciembre de 2025. Sin embargo, aseguró que presentaba cuestiones personales y declinó la oferta de la dirigencia del Rojo, que ahora trabaja a contrarreloj para conseguir al reemplazante de Carlos Tevez.

Entre los que quedaron vacantes para tomar el cargo de director técnico de los de Avellaneda, aparece Julio Vaccari, quien sonó como uno de los candidatos antes que el Rojo profundizara sus negociaciones con Larcamón. En la otra lista, en la de los rechazados son varios los que la integran: Antonio Mohamed, Guillermo Barros Schelotto, Néstor Pekerman, Mauricio Pellegrino y la reciente negativa de Larcamón.

Larcamón tenía todo listo para ser el nuevo DT de Independiente. (Foto: archivo)

Con respecto a las negociaciones con el ex director técnico de Defensa y Justicia, la idea que tiene Independiente es dialogar con él una vez que regrese de sus vacaciones en el exterior. Tiene la particularidad de que es representado por Christian Bragarnik, a quien le debe algunas deudas: 2 millones de dólares al Elche por el traspaso de Iván Marcone y 460 mil dólares al Tijuana por Facundo Ferreryra.

No solo Vaccari es la opción que baraja Independiente, ya que hay un nombre que interesa entre los integrantes de la subcomisión del fútbol. Se trata de Ruben Darío Insua, quien sigue sin trabajo luego de su estadía por San Lorenzo y que ya tuvo un pasado en el Rojo como jugador entre 1988 y 1990.

El propio Gallego aprovechó en una entrevista con ESPN para confesar que no le diría que no al Rojo: “¿Quién le va a decir que no a Independiente? Es un club grande, con prestigio. Nunca tuve contacto con nadie de Independiente ni con otro club de Argentina. Obvio que me sentaría a charlar si me llaman”.

El otro que suena y que también tiene un pasado histórico con Independiente es Jorge Burruchaga. El campeón del mundo en México 1986 con el seleccionado argentino ya sabe lo que es jugar con el Rojo y también dirigirlo. Fue DT del Torneo Apertura 2006 y del Clausura 2007. Dirigió un total de 29 partidos en los que ganó 12, empató cuatro y perdió 13. Burru aseguró que tiene armado su cuerpo técnico y quiere volver a dirigir.