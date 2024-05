La tremenda sentencia de un expresidente de River sobre la hinchada de Boca: "A veces le dan una..."

Cuando uno le pregunta a un hincha de River por un presidente destacado en la historia, probablemente muchos mencionen a Rodolfo D'Onofrio. Sin embargo, hubo otra etapa exitosa de la institución, la cual tuvo como cabeza dirigencial a Hugo Santilli, el titular del club que fue campeón del mundo por primera vez.

Santilli asumió la presidencia de River en 1983 y la dejó en 1989. En el medio, el club ganó su primera Copa Libertadores y la Intercontinental de 1986 ante el Steaua Bucarest de Rumania, con la conducción técnica de Bambino Veira. Estos títulos lo consolidan como una voz autorizada y en esa condición, opinó no solo de la actualidad, de Demichelis, de Gallardo, sino hasta se atrevió a comparar su hinchada con la de Boca, a la que elogió sorpresivamente.

En un diálogo con Súper Deportivo Radio, sobre el público de su clásico rival opinó: "Respeto de Boca su enorme hinchada. A veces le dan una película en blanco y negro que se corta y la siguen viendo y gritando a favor. Nosotros los hubiéramos sacrificado en un horno a los jugadores de River si hicieran partidos como hizo Boca el año pasado. Boca tiene esa pasión y fuerza", sentenció.

En ese sentido, comparó los dos clubes. "River siempre fue una institución de envergadura y Boca un club de fútbol".

Santilli (izquierda), Davicce (centro) y D'Onofrio, los tres presidentes campeones de Libertadores. (Foto: @RiverPlate)

Por otro lado, habló de la pérdida de la categoría en 2011 y criticó a Daniel Passarella: "Cuando nos fuimos al descenso yo lloré con mis nietos y eso es una cosa imperdonable para la dirigencia de esa época. El descenso fue para nosotros un llanto interminable y lo seguirá siendo, porque fue innecesario".

Ya metido en la actualidad, Santilli se refirió al presente de Demichelis en el equipo, a quien respaldó con dos frases contundentes. Primero, señaló: "A Demichelis no le dieron el mismo equipo que le dieron a Gallardo. No solo eso, también le vendieron al mejor jugador que tenía el fútbol argentino como De La Cruz". Luego, argumentó que es la mejor alternativa: "Yo contesto con una pregunta cuando me preguntan ¿Qué harías con Demichelis? Yo les digo ¡Dame el técnico para reemplazarlo! y todos se callan la boca".

Por último, habló de Marcelo Gallardo, sobre quien aseguró: "Es muy difícil que regrese a River, porque si no estás motivado, tenes que salir y huyendo". Luego, dejó un balance sobre su gestión al mando de River: "Es una vara muy alta, imaginate que Gallardo destrozó la imagen de Ramón Díaz. Gallardo gana la Copa Libertadores, juega bien el equipo y lo convierte en el mejor equipo, en su primera etapa que dura 4 años, pero en su segunda etapa solamente ganó un campeonato y perdió todas las finales que jugó".