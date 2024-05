De estos 10 equipos saldrá el rival de River en octavos de la Libertadores: cuál es el “cuco”

River cerró una gran noche ante Deportivo Táchira por 2-0 con un doblete de Miguel Borja y consiguió lo que esperaban en la previa del partido por la Copa Libertadores: ser el mejor de la fase de grupos para definir todas las series (hasta la semifinal inclusive) de local. Este lunes, desde las 13, será el sorteo en el que se dará a conocer su rival de octavos de final y también los posibles cruces en las siguientes rondas.

El Millonario culminó el grupo con 16 puntos en total, con cinco victorias y tan solo un empate. Fue el único equipo en todo el certamen continental en sumar esta cantidad. El que más se le acercó fue el Atlético Mineiro que tuvo un total de 15 unidades producto de cinco triunfos y una derrota.

Demichelis satisfecho con el rendimiento de sus jugadores ante Táchira. (Foto: archivo)

Entre los posibles rivales para la ronda de octavos, hay muchos equipos complicados y que pueden hacerle frente a los dirigidos por Martín Demichelis. Hasta el momento hay siete posibles contrincantes definidos, mientras que resta definir quiénes serán los clasificados del grupo C con los partidos pendientes de Gremio contra Huachipato y Estudiantes, los cuales se jugarán la próxima semana.

Este lunes al mediodía, River conocerá su próximo rival de octavos: entre los posibles aparecen Flamengo, Botafogo, Talleres, San Lorenzo, Nacional, Peñarol y Colo Colo, más el segundo del grupo C, que puede ser Gremio, The Strongest o Huachipato.

El cuco al que intentará evitar River en el sorteo es el Flamengo, plagado de figuras de jerarquía y que está en levantada después de haber comenzado el grupo con malos resultados. Los brasileños tienen a jugadores como Pedro, David Luiz, un ex River como De La Cruz, De Arrascaeta, entre otros. Luego aparece el equipo de Bolivia, The Strongest, que no juega en el llano y puede complicar al Millonario con la altura. También están los picantes cruces contra los argentinos, algo que evitaría un largo viaje.