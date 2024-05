¿Lo llamaron? Qué dijo Insua sobre la posibilidad de dirigir a Independiente

La noticia sorprendió al fútbol argentino. Cuando todo indicaba que solamente restaba la firma para su oficialización, las negociaciones entre Nicolás Larcamón e Independiente dieron marcha atrás. De esta manera, continúa vacante el puesto de director técnico de la institución de Avellaneda.

Como consecuencia, la danza de nombres vuelve a salir a flote. Uno de ellos es el de Ruben Darío Insua. El Gallego, que recientemente fue removido de su cargo en San Lorenzo, es uno de los que se asoma como posible candidato a vestir el buzo de DT.

En las últimas horas, luego de que explotara la bomba sobre la negativa de Larcamón, el Gallego dijo presente en los estudios de ESPN. Al ser consultado sobre si se atrevería a hacerse cargo del Rojo en este difícil momento, respondió: “¿Quién le va a decir que no a Independiente?".

"Es un club grande, con prestigio. Nunca tuve contacto con nadie de Independiente ni con otro club de Argentina. Obvio que me sentaría a charlar si me llaman. Si me llama Florentino Pérez también, je”, añadió Insua, quien se encuentra libre tras alejarse del Ciclón.

Mientras los directivos definen al reemplazante de Tevez, quien se hará cargo del equipo será Hugo Tocalli, el mismo que dirigió a Independiente en su empate ante Vélez el pasado fin de semana.