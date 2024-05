Tocalli reveló el motivo extrafutbolístico por el que Tevez renunció a Independiente: “Estaba preocupado por su…”

Hugo Tocalli es una voz siempre autorizada. Su experiencia es reconocida tanto en el fútbol argentino como en el ámbito de las juveniles, y su opinión es valorada también por los dirigentes de Independiente. A sus 76 años, el coordinador de las Inferiores del Rojo ha asumido interinamente la dirección del plantel profesional, convirtiéndose en un referente clave para los directivos del club.

Tras el empate frente a Vélez, Tocalli abordó varios temas en sus declaraciones y habló sobre la salida de Carlos Tevez, explicando que problemas de salud fueron determinantes para su partida, pero además se refirió a la búsqueda que los dirigentes están llevando a cabo para encontrar un reemplazo para el Apache.

Según Tocalli, Carlitos quedó muy preocupado luego de su internación.

"Creo que Carlos estaba muy presionado. Se va porque esas dos veces que tuvo que ir al médico y quedarse unas cuantas horas internado, no le hicieron bien. Me parece muy bien lo que hizo. Dejó Independiente por eso, no por otra cosa. No tenía problemas con los dirigentes. Estaba un poco preocupado por su salud", confesó Tocalli, que conoce al ex DT del Rojo desde los 14 años.

Los últimos tiempos de Tevez en el club fueron complicados. Poco más de una semana después de ser eliminado de los playoffs por Talleres, fue internado en el Sanatorio de la Trinidad debido a un intenso dolor en el pecho. Tras someterse a varios exámenes y pasar una noche en el hospital, recibió el alta médica y se confirmó que había sufrido un episodio de estrés significativo.

Para Tocalli, Carlitos seguramente volverá a dirigir pero se mostró preocupado por la "silla eléctrica" y la "intolerancia" que hay y elogió el trabajo de coordinación que hizo: "Fue un trabajo con las Inferiores extraordinario. Miraba la Novena, la Octava, la Reserva. Venía a verlos a las divisiones. Estábamos haciendo un trabajo bárbaro, por eso lo siento tanto y me dolió tanto".