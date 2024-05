La tajante opinión de Julián Álvarez sobre la “crisis” que atraviesa River: “El equipo está…”

Es el momento más crítico del ciclo de Martín Demichelis al frente de River. La sorpresiva eliminación de la Copa Argentina ante Temperley volvió a nublar el horizonte en Núñez, y la tormenta se intensificó aún más tras la deslucida actuación del equipo en la derrota contra Argentinos en La Paternal.

En la antesala del partido de este jueves contra Deportivo Táchira en el Monumental, la expectativa gira en torno a la reacción de los hinchas, Julián Álvarez expresó su opinión y transmitió el optimismo necesario para sobreponerse a la adversidad.

El Araña reconoció que "por ahí es medio tarde, pero trato de mirarlo siempre si al otro no día no tenemos partido" y sobre lo sucedido en los últimos días señaló que "el equipo está bien. En los últimos dos partidos no se pudo ganar, pero creo que hay equipo, buenos jugadores y ya van a venir los buenos resultados".

También tuvo tiempo para hablar sobre su nueva convocatoria a la Selección argentina en vísperas de lo que será una nueva edición de la Copa América: "Estoy muy contento. Siempre es lindo volver al país, reencontrarse con amigos y volver al predio a entrenar algunos días. La racha es positiva en mi carrera, esperemos que siga así, siempre entreno para dar lo mejor y estar al 100%. La verdad que me siento muy bien. ¿Messi para rato? Él va a decidir hasta cuándo, pero nosotros queremos que esté".