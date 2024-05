La dura sentencia del Pollo Vignolo sobre su excompañero Seba Domínguez en Tigre: "Me dan ganas de decirle..."

Sebastián Domínguez todavía no pudo ganar un partido desde que asumió la dirección técnica de Tigre. El expanelista de ESPN, que compartía programa con Sebastián Vignolo en F90, tuvo su debut como entrenador en el Matador de Victoria y no le está yendo para nada bien. Agarró un fierro caliente tras la salida de Néstor Gorosito y todavía no conoce lo que es sumar de a tres en un equipo que por ahora está descendiendo por ser el peor de la temporada.

El exjugador de Vélez asumió en abril ante Platense por la penúltima jornada de la Copa de la Liga y cayó 3-1. Luego perdió como local por 1-0 ante Unión y quedó eliminado de la Copa Argentina por penales ante el clásico rival, Chacarita, en la reanudación del partido suspendido por incidentes: iba 1-0 antes de la agresión a un jugador del Funebrero, pero terminó 1-1 y cayó 5-4 en los tiros desde los doce pasos. Ya en el debut de la Liga Profesional, sumó otra derrota, 1-0 ante Estudiantes en La Plata. Cortó la racha de caídas con un partido que parecía que se lo llevaba Tigre, pero Rosario Central lo empató en la última jugada del partido. Y el pasado viernes su equipo fue goleado 4-0 por Racing en Victoria, ante una lluvia de insultos de los hinchas para dirigentes y jugadores.

Mirá el video

Ante este presente que atraviesa Domínguez, su excompañero de ESPN, el Pollo Vignolo, expresó con dureza y crudeza lo que siente al verlo en su nuevo rol: "Yo lo veo a Seba, te digo la verdad, y me dan ganas de decirle: 'Seba, estás sufriendo, loco. Porque vos sos un tipo capaz, un tipo con presencia, un tipo con personalidad, exitoso que le ha ido bien como jugador, como periodista, en Qatar'. O sea, un tipo exitoso. Después le van a gritar cualquier cosa porque sabemos cómo es esto y yo lo veo sufrir. Es más, cuando veo el partido contra Rosario Central, yo dije 'este no es el Seba que yo conozco'".

Con respecto a la decisión que tomó de elegir como primera experiencia dirigir a Tigre, el condctor de ESPN sintió que su elección fue apresurada: "Es un tipo que ama dirigir, al que yo desde mi lugar le hubiese dicho: 'Che pará, aguantá, esperá la oportunidad'. Si aparece un equipo que tenga menos dificultades que las que tiene Tigre, que seguramente el técnico cuando en este caso agarra cree que lo va a sacar".

El Pollo Vignolo tenía de invitado al programa a Sebastián Grazzini, ex DT de Racing y Platense, y en la charla le preguntó: "¿Hay que saber elegir o hay que elegir lo primero que viene? Porque yo lo veo a Seba, te digo la verdad y yo lo veo sufrir". Y cerró: "Además siempre hay un mundo que está esperando que te vaya mal, porque esto es parte de un juego".