La tajante condición que le puso Tocalli a la dirigencia de Independiente por el próximo DT: "Pedí como exigencia que..."

Independiente igualó ante Vélez como local en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional, en un encuentro que marcó el debut como entrenador interino del Rojo de Hugo Tocalli, quien se hizo cargo del plantel tras la partida de Carlos Tevez, con el objetivo de darle tiempo a la dirigencia para que defina el próximo entrenador. Estará hasta el receso por la Copa América.

El entrenador tuvo una semana de trabajo y en conferencia de prensa, luego del empate, rescató la capacidad de sus jugadores para adaptarse a sus pedidos a pesar de ese poco tiempo. "Me quedo con que los jugadores entendieron el mensaje en tan solo una semana de trabajo. Nos faltó la claridad para definir, pero es lo que estamos buscando", señaló.

En ese sentido, ratificó que no continuará en el cargo y habló de su objetivo en el club. "No hay posibilidades que me quede hasta diciembre. Hoy en TV dijeron que soy el DT más viejo del mundo. Ya estoy grande, pero tengo fuerzas para levantarme todos los días 5.30 y ver a la Reserva e Inferiores", sentenció.

Tocalli debutó como interino. (Foto: FotoBaires)

Luego, hizo referencia a los chicos que puso como titulares en la jornada de este domingo, muchos de los cuales fueron lo mejor del Rojo en cancha, como Santi López. "El grito de la gente alentando a los pibes es alentador para mí como coordinador. Me puso muy contento", expresó.

En ese sentido, Tocalli se refirió a cuál fue su requisito a los dirigentes de Independiente a la hora de analizar las alternativas como DT para reemplazar a Tevez. "Estuve en la reunión con la Comisión Directiva sobre el DT. No di mi opinión en la decisión pero sí pedí como exigencia que el técnico que venga a Independiente tenga en cuenta las inferiores. El club necesita que jueguen los juveniles porque la situación económica así lo amerita".

Finalmente, habló de los fallos arbitrales de Herrera, mucho de los cuales hicieron sentir perjudicado al Rojo. "No creo que Vélez ni Independiente hayan sido perjudicados. En el penal para Vélez me parece que la jugada no fue tan agresiva como para cobrar penal. Y en la jugada de Santi López no vi bien, la veré mañana, pero nos comentaron desde arriba que era penal”, argumentó.