El sincericidio de Demichelis tras la fea derrota de River ante Argentinos: “Cuesta encontrar…”

Tras la inesperada eliminación de la Copa Argentina, que se dio a través de la tanda de penales ante Temperley, River volvió a decir presente en el marco de la tercera fecha de la Liga Profesional. El Millonario visitó a Argentinos Juniors en la Paternal y sufrió un nuevo traspié.

Tras el partido, que culminó 1-0 gracias al gol convertido por Alan Lescano sobre el final de la primera etapa, Martín Demichelis dijo presente en conferencia de prensa. Luego de haber abandonado el Malvinas Argentinas en silencio, el DT enfrentó los micrófonos y graficó sus sensaciones.

Para comenzar, el técnico de River manifestó: "Casualmente hemos dado una mala imagen en los últimos dos partidos, que curiosamente no fueron en el Monumental. No nos relajamos a pesar de la buena racha que traíamos. Hay que dar vuelta la página rápido porque en estos dos últimos partidos no jugamos el fútbol que nos caracteriza y por eso cuesta encontrar pasajes buenos en el desarrollo del partido".

No fuimos los que solemos ser. Nos vamos a recuperar, confío a muerte en el este grupo. Es la primera vez que nos pasa que después de un golpe no podemos mostrar verdaderamente una reacción, porque nunca habíamos perdido dos partidos seguidos, el otro día empatamos y perdimos por penales", añadió Demichelis.

Para culminar, sin buscar mayores rodeos, el DT de River sentenció: "Es una eliminación y dolió muchísimo. Acá está el responsable, que soy yo. Los chicos son grandes profesionales y hoy querían dar la cara. No nos salió un buen partido y no hay mucho más para explicar".