El picante posteo del hermano de un jugador de River contra Demichelis: "Te están..."

Luego de una semana complicada, tras el papelón que protagonizó en la Copa Argentina, River volvió a dejar una pálida imagen dentro del campo de juego. El elenco de Núñez no logró reponerse de la eliminación en la Copa Argentina y volvió a quedarse con las manos vacías fuera del Monumental.

Pese a ser respaldado públicamente por los popes de la Comisión Directiva de la institución, Martín Demichelis no ha logrado ganarse la confianza del hincha, quien lo critica desmedidamente a través de las diferentes redes sociales. En las últimas horas, entre los miles de comentarios contra el DT, hubo uno que resaltó del resto.

El posteo del hermano de David Martínez.

Lucas Martínez, hermano de Héctor David, dijo presente en las redes sociales y apuntó contra Micho tras la derrota de este sábado por la tarde en el Diego Armando Maradona. Con una picante historia, con un fondo negro y letras blancas, escribió: "En Alemania te están esperando". Además, añadió el emoji de dos manos saludando.

Lucas Martínez compartió una vieja foto con Gallardo.

Pese a los rumores y los pedidos del fin de ciclo, Martín Demichelis fue contundente sobre su futuro en conferencia de prensa: "Sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, mi adolescencia y mi madurez como jugador y entrenador. Me paro enfrente del grupo sin problemas, me siento orgulloso de ser el entrenador de River y así lo seré hasta el último día".