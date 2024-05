El incómodo pedido de Toranzo a un periodista que le preguntó por el juicio a Huracán tras perder cuatro dedos de un pie

Patricio Toranzo se metió de lleno en la política de Huracán. El exvolante de la institución de la cual supo ser capitán, apoya y forma parte de las actividades de Siempre Primero Huracán, una de las agrupaciones políticas que pretende participar de las elecciones en el club, a desarrollarse el 2 de junio próximo.

En este contexto, el mediocampista brindó una conferencia de prensa este viernes en la que anunció que será el mánager del club en caso de que su lista, que también integra el expresidente Alejandro Nadur, resulta ganadora en las elecciones. "Me gustó la idea. Conozco muy bien al club, hablé con muchos técnicos que pasaron por acá y me di cuenta de qué se necesita para hacer aún más grande a Huracán. Después de recibir un llamado le presenté mi proyecto a Fernando Folchi (candidato a presidente)".

En el marco de la conferencia de prensa, a Toranzo le preguntaron por el juicio que mantiene con el club y la Conmebol tanto él como el exjugador Diego Mendoza, por el episodio ocurrido en 2016 viajando a Caracas, cuando el micro se volcó y lo hirió al punto de tener que ser amputado en varios dedos del pie.

El periodista de TyC Sports, Brian Pécora fue el responsable de la pregunta y quien tuvo que vivir un momento por demás incómodo por culpa de Toranzo, quien en vez de dar su respuesta le pidió por favor si podía sentarse en su lugar en la conferencia de prensa. El periodista lo hizo y el exfutbolista sacó su celular para mostrarle una imagen y le dijo "quiero saber qué opinas de esto".

Si bien en el video no se aprecia lo que le mostró, luego se supo que es la imagen de su pie con los dedos amputados. La idea era sensibilizarlo para que pueda ponerse en su lugar. Le preguntó qué opinaba sobre la imagen y el periodista no hizo más que ratificar su postura acerca de que su intención no era hacer juicios de valor solo consultar por el estado de la demanda. De hecho aseguró que hubo un accidente grave y concuerda en que alguien debe pagar las consecuencias.

Tras el incómodo episodio, Toranzo respondió: "Nunca embargué ni inhibí a Huracán. No quiero hacerle daño al club. No vengo a hacer política, a matar a nadie ni difamar. Me prometí volver a Huracán. Si no es en un mes, será en 4 años u 8. Tengo una historia más, lo sé y presiento".

Además, agregó: “Hace 8 años que no hablo, todo el mundo tiene derecho de opinar y decir lo que quiera. Si yo hubiera querido hacerle daño al club, hubiera tomado otras medidas legales y no lo hice. Estoy esperando la respuesta de la empresa organizadora del torneo. Yo nunca quise hacerle daño a Huracán"

Luego, trascendió que vía telefónica el exjugador y candidato a mánager se disculpó con el periodista, intentando explicar que no se trataba de una cuestión personal si no que buscaba, por intermedio suyo, que todos alcancen a ponerse en su lugar por la situación que vivió en Venezuela.

También habló de su relación con el expresidente Alejandro Nadur, candidato a vocal por la misma lista, quien era el conductor al momento del accidente en Venezuela y quien firmó un documento responsabilizando a Conmebol por lo sucedido. "No sólo firmó Nadur también lo hicieron el secretario y tesorero de entonces, Fernando Moroni y Daniel Brunet, que hoy están en el club. Soy una persona como cualquiera, que siente. Nunca di lástima. Me la banqué como debía y salí adelante gracias a la gente que tenía alrededor. Me tengo que defender como ser humano como haría cada uno".