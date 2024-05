La revelación de Chiqui Pérez a un mes del aniversario del descenso de River: "No entiendo como..."

El 26 de junio del 2011 es una de las fechas que el hincha de River quiere borrar de la enorme historia de su club. Aquella tarde, en condición de local y con ventaja deportiva, el Millonario perdió la categoría ante Belgrano de Córdoba. Una derrota 2-0 en condición de visitante y el 1-1 en el Monumental determinaron que el elenco de Núñez estuviese condenado a jugar en el ascenso de nuestro país.

Uno de los protagonistas de la inolvidable jornada fue Claudio Pérez. El exdefensor, que se retiró de la actividad profesional hace algunos meses, habló ante los micrófonos de Fox Sports y recordó lo sucedido en Núñez hace 13 años. Entre los temas que tocó, reconoció el penal que cometió, pero que fue obviado por Sergio Pezzotta.

Para comenzar, sobre el momento en el que le cometió falta a Leandro Caruso dentro del área, contó: “Estuve a años luz de la pelota. En ese momento parecía que estuve cerca, pero estuve a años luz. Hasta el día de hoy no sé cómo no lo cobró. Una cosa es verlo por la tele o las cámaras, pero otra cosa es verlo ahí personalmente que vas a mil por hora. Es una milésima de segundo que tenés que tomar una decisión".

Para finalizar, al ver que el árbitro aplicó el "siga siga", Chiqui Pérez sentenció: "Lo llevé muy puesto y yo quedé resentido de la rodilla, en ese momento me dolía mucho. Cuando lo choqué, me paré y lo veo a Pezzotta señalando el córner. Me hice el boludo como diciendo: ‘¿Por qué se tira?’”.