La particular respuesta final de Guillermo Barros Schelotto al ofrecimiento de Independiente

Guillermo Barros Schelotto era uno de los principales nombres para asumir en Independiente tras la partida de Carlos Tevez, quien fuera su compañero en su etapa de futbolistas. Sin embargo, finalmente el Mellizo declinó la propuesta para sumar su tercer equipo en el fútbol argentino, luego de Lanús y el Xeneize.

El motivo del rechazo a la oferta es sencillo: no considera que el plantel sea lo suficientemente competitivo como para competir por el trofeo de la Liga Profesional. Así fue contado por los periodistas Martín Roldán y Daniel Retamozo en el programa La Noche de TyC Sports.

Mirá el video

Guillermo Barros Schelotto fue el primer nombre que sonó en Avellaneda ni bien se concretó la partida de Tevez y desde la dirigencia se comunicaron con él, quien como única condición había exigido unos dos días para analizar a fondo el plantel y la situación del equipo y club para responder. Cumplido ese plazo, el DT terminó declinando.

Sin embargo, la postura del entrenador fue distinta a las anteriores ofertas que tuvo desde el fútbol argentino. Primero cuando Racing lo llamó para reemplazar a Fernando Gago y luego cuando San Lorenzo hizo lo propio tras la salida de Ruben Darío Insua. La última experiencia que tuvo fue el año pasado con la Selección paraguaya, donde dirigió 17 partidos en los que ganó cuatro, empató cuatro y perdió nueve. Después de ser echado en septiembre de 2023, se mantuvo lejos de la actividad.

Sin embargo, la sucesión de Tevez tras el no de Barros Schelotto no será tomada como una de las más urgentes necesidades en Independiente, teniendo en cuenta que Hugo Tocalli ya se hizo cargo del equipo y considerando la postura del propio presidente Grindetti que aseguró: "Siempre voy con la verdad. Todavía no hemos armado una carpeta alternativa. Decidimos tomarnos esto con mucha tranquilidad. Tenemos la enorme fortuna de que Hugo Tocalli va a tomar la conducción en estos partidos. Hay que parar la pelota, levantar la cabeza y mirar tranquilo. Obviamente que el Mellizo o cualquiera de los otros técnicos podrían ser. Sinceramente, no nos hemos sentado a analizar pros y contras de las alternativas".

Mientras tanto, los nombres circulan en torno a Nicolás Larcamón, con experiencia en Venezuela, Chile, México y Brasil; Julio Vaccari, de reciente paso por Defensa y Justicia y Mauricio Pellegrini, que ya tuvo un paso por Independiente y viene de dirigir Cádiz.