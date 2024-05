Juan Francisco Rago: el verdugo de River que rechazó a Maradona por ser un “hombre de palabra”

Desde anoche, el nombre de Juan Francisco Rago dejó de ser desconocido. El arquero de Temperley fue el gran responsable de que su equipo eliminara a River Plate en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Atajó los penales de Esequiel Barco y Héctor David Martínez en la serie desde los doce pasos, luego del 1-1 en tiempo reglamentario, y puso a su equipo entre los mejores 16 del torneo, en cuya próxima instancia enfrentará al Club Atlético Mitre. Rago tiene una curiosa carrera, en la que atajó en clubes de siete provincias distintas, le pidió a Marcelo Tinelli que lo llevara a San Lorenzo y rechazó a Diego Armando Maradona porque “la palabra es todo”.

Juan Francisco Rago nació en Mar del Plata hace 35 años y comenzó a atajar desde que tiene memoria, puesto que su padre también se había lucido bajo los tres postes. Empezó su carrera en el Club Social y Deportivo Argentinos del Sud, en La Feliz, antes de emprender una aventura por todo el país. Luego, se mudó a Mendoza para representar a Godoy Cruz, antes de regresar a Buenos Aires para defender los colores de Sportivo Barracas Bolívar, de donde es su madre, en la Primera C. Estuvo en Atlético Policial, de Catamarca, en General Güemes de Rosario de La Frontera, en Salta, y en Mitre, Central Córdoba y Güemes, los tres de Santiago del Estero. Fue arquero de Libertad de Concordia, en Entre Ríos y también de Ferro de General Pico, en La Pampa. Siete provincias y todavía no había cumplido 29 años.

En 2017 regresó a su ciudad natal y defendió el arco de Alvarado, donde su papá había jugado, antes de alcanzar el mejor momento de su carrera, en Atlanta. Entre 2018 y 2022 fue jugador del Bohemio, llegando a ser figura y capitán de un equipo que, antes de la pandemia de Covid-19, era el líder del Grupo A de la Primera Nacional, al filo del ascenso a la Primera División Argentina. En Atlanta se convirtió en hombre récord: llegó a 994 minutos sin recibir goles, marca histórica en el club. Su estampa le valió, a raíz de su traspaso a Agropecuario, el siguiente mensaje de parte de la cuenta oficial de los de Villa Crespo: “Se termina un ciclo increíble para este líder, que se ha metido de lleno en nuestra historia y nuestros corazones. Desde el Club Atlético Atlanta solo tenemos para decirle GRACIAS ETERNAS. Esta siempre será su casa”.

En Atlanta, además de brillar bajo los tres palos, había protagonizado una curiosa petición. En una entrevista luego de un partido entre su equipo y Estudiantes de Buenos Aires, allá por octubre del 2019, Juan Francisco Rago contó que su madre había sido la primera novia del mediático conductor Marcelo Tinelli, durante aproximadamente cinco años. Le preguntaron si alguna vez había intentado un acercamiento a San Lorenzo a raíz de su vínculo. Y, entre risas y con sarcasmo, el arquero no se achicó: “No, pero estaría bueno decirlo ahora. Marcelo, llevame a San Lorenzo”, soltó. “En cualquier momento le preguntaba (a su madre) si Tinelli era mi papá”, concluyó con humor.

¿Qué Diego? "Maradona..."

Se considera un “hombre de palabra”. Y Juan Francisco Rago tiene razones para definirse así. En junio de 2020, vivió una situación tan soñada como inoportuna. Una noche, el arquero, que era capitán y emblema de Atlanta, acordó con los dirigentes de su club extender su vínculo con el Bohemio. A la mañana siguiente, recibió un mensaje de alguien intentando contactarlo, pero no le dio demasiada bolilla hasta terminado su entrenamiento matutino. Fue entonces cuando levantó el teléfono y oyó de boca de un desconocido que Diego Armando Maradona, DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata, había preguntado por él. Era su primera oportunidad de atajar en la Primera División. Pero, para él, “la palabra es todo”.

Según reveló un tiempo atrás en una entrevista, fue una noticia impactante para toda su familia y le significó alguna que otra lágrima: “Habíamos arreglado a la noche con Atlanta, al otro día me levanto para entrenar y tengo un par de mensajes, que en el momento no contesté. Cuando me llamaron y me dijeron que Diego había preguntado por mí, lo primero que pregunto es qué Diego. No lo podía creer. Me quedé sin palabras. Era como tocar con mis manos el cielo, lo ves tan lejano a veces, por eso digo que nunca hay que bajar los brazos”. Pero Rago no quiso que su destino fuese en el Lobo y cerca del Diez; antepuso sus principios. “Que te llame Diego fue un orgullo, se me movió el piso, pero me enseñaron que la palabra es todo. Fue algo muy emocionante para mí y para mi familia. Hubo algunas lágrimas… Cómo hacer para decirle que no. Es muy difícil. Agradezco de corazón que hayan visto mis videos. Pero me enseñaron de muy chico a respetar la palabra”.

Ese mismo Juan Francisco Rago, que podría haber debutado a los 32 años en la Primera del fútbol argentino, planeaba atajar en Paraguay este año. En enero, tenía todo pactado con Sportivo Ameliano, pero a la hora de firmar su contrato notó que habían cambiado “cosas acordadas de palabra”. Su reflexión fue la siguiente, según contó: “Esa actitud me demostró que los dirigentes no eran confiables”. Entonces, se fue de Paraguay quince días después de su arribo y, casi de casualidad, recaló en Temperley, que le hizo una propuesta. No se fue a Gimnasia con Maradona; no se fue a San Lorenzo por el lazo con la ex pareja de su madre; y no se fue al exterior, como indicaban sus planes. Rago se fue a Temperley, que hoy está 9º en Zona B de la Primera Nacional y en donde alcanzó un sueño que no hubiera logrado de haber tomado otro camino. “Les había dicho a mis compañeros que íbamos a ir a penales e iba a atajar dos. Se lo prometí”, declaró luego del histórico triunfo ante River. Una vez más, cumplió. Juan Francisco Rago, un verdadero hombre de palabra.

