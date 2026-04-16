Sufre Coudet: la doble preocupación que le dejó a River el 1-0 a Carabobo antes de recibir a Boca

Pensando en el choque del domingo frente al Xeneize, el Chacho Coudet se fue preocupado por las lesiones de dos futbolistas.

Eduardo Coudet sufre en River: dos jugadores salieron lesionados en la victoria ante Carabobo y encendieron las alarmas para el Superclásico.

A cuatro días del Superclásico, el River del Chacho Coudet sumó su primer triunfo en la Copa Sudamericana al vencer por 1-0 a Carabobo de Venezuela. En un partido muy cerrado, el Millonario se quedó con los tres puntos gracias al gol de Driussi y de esta manera llega entonado al partido de este domingo a las 17:00 frente a Boca en el Monumental.

A pesar de que el triunfo desató la alegría en los hinchas (quienes en la previa cantaron pensando en el Superclásico), Coudet se fue preocupado del estadio debido a las lesiones de Fausto Vera y Juan Fernando Quintero. El ex mediocampista de Argentinos Juniors pidió el antes de los 20 minutos del primer tiempo por una molestia en la rodilla mientras que el colombiano acusó un dolor muscular en el recto anterior izquierdo en el comienzo del complemento y se fue directo al vestuario rengueando.

Fausto Vera salió lesionado Fausto Vera y Juan Fernando Quintero salieron lesionados en River y encendieron las alarmas de cara al Superclásico Ahora, de cara al choque frente al Xeneize del domingo ambos futbolistas se someterán a estudios médicos este jueves para ver el grado de la lesión. Sin embargo, luego del compromiso se conoció el parte médico preliminar de ambos y a pesar de que ninguna lesión es grave, tanto Vera como Quintero se perderían el Superclásico.

En el caso de Fausto Vera, el volante tendría un esguince leve en la rodilla derecha (la gran noticia de esto es que no se rompió los ligamentos). Por su parte, Juanfer tiene una molestia muscular en el recto anterior izquierdo. De todas maneras, aún faltan los resultados médicos oficiales del club para evaluar el grado de la lesión, pero todo indica que ambos no tendrán que ver el partido del domingo desde afuera de la cancha.