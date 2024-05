¿Castigo para los jugadores? La decisión de Demichelis tras el papelón de River en Copa Argentina

River Plate tuvo su noche de papelón en la Copa Argentina, algo que le había sucedido en esta edición a Racing frente a Talleres (RE). Los de Martín Demichelis tenían el partido a su merced, pero un golazo de chilena de Fernando Martínez sobre el final del partido puso el empate 1-1 en favor de Temperley. El delantero mandó la definición a los penales y allí el Gasolero se hizo más fuerte que el Millonario y sacó boleto para los octavos de final del certamen.

En cuanto al desarrollo del encuentro, River no fue superior al equipo de la Primera Nacional y no logró sacar ventaja a lo largo de los 90 minutos. No jugó bien y se quedó afuera por segunda vez consecutiva en los 16avos de final. Esta eliminación es la segunda vez que cae contra un equipo de menor categoría, ya que la única vez había sido en la edición de 2013 frente a Estudiantes de Caseros.

Los festejos de los jugadores de Temperley tras la histórica clasificación. (Foto: archivo)

Luego de haber vuelto de Mendoza, Martín Demichelis tomó la decisión de darle día libre al plantel con el motivo de dejar atrás la dura eliminación en el Malvinas Argentinas. Los jugadores deberán volver a entrenar este jueves a las 9:30 en el River Camp para preparar el partido del sábado ante Argentinos Juniors por la segunda fecha de la Liga Profesional, que se jugará desde las 15 en el Diego Armando Maradona.

El entrenador millonario había declarado que su equipo tenía la obligación de ganarle a Temperley, algo que estaban cumpliendo hasta antes del segundo minuto de agregado. Luego del partido, Demichelis se fue del estadio sin dar declaraciones y suspendió la conferencia de prensa.

Con esta eliminación, a River solo le quedan dos balas para gritar campeón este año: la Copa Libertadores y la Liga Profesional. Los de Demichelis ya agotaron las opciones de quedarse con una copa nacional, ya que habían sido derrotados por Boca en los cuartos de final de la Copa de la Liga. Ahora, sin Copa Argentina, tendrán la competencia doméstica en la que buscarán defender el título del año pasado.