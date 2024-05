La tajante respuesta del Gallego Insua sobre la posibilidad de dirigir a Independiente: “Vamos a…”

Luego de la salida de Carlos Tevez, Independiente va por todo por un nombre que dejó su huella en el club. Se trata de Ruben Darío Insua y hace días su nombre sobrevuela Avellaneda, ya que algunos dirigentes lo consideran como posible sucesor. El Gallego, sin equipo tras su salida de San Lorenzo, conoce de equipos grandes y sería ideal para el momento del Rojo.

En una antigua entrevista, el DT expresó su deseo de dirigir a Independiente en algún momento de su carrera: "En Argentina, me gustaría dirigir a Estudiantes y a Independiente, los clubes donde jugué", y también mencionó que en 2014 estuvo en el radar del club, pero nunca recibió una llamada oficial: "Una sola vez, en el año 2014, escuché en los medios, no me llamaron".

Actualmente, mientras Hugo Tocalli se prepara para asumir temporalmente el lugar de Carlitos durante algunas fechas de la Liga Profesional, Independiente busca un nuevo director técnico, mientras Insua aprovecha para acompañar a su hijo Rodrigo, lateral de Barracas Central.

Este domingo, tras el empate 1-1 de Barracas Central con Sarmiento, el Gallego rompió el silencio y habló sobre los rumores que lo vinculan con el Rey de Copas: "No tengo nada que decir por ahora. Vamos a ver, vamos a ver...".

Aunque descartó negociaciones con Néstor Grindetti y su equipo, Insua no cerró la puerta a la posibilidad y dejó una frase que ilusiona: "Depende de las posibilidades que surjan de aquí en adelante. Por ahora nada en concreto. Veremos en el futuro".