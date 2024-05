¿Saben que se va? El goleador que tiene en carpeta San Lorenzo por si venden a Bareiro

Adam Bareiro podría abandonar San Lorenzo cuando se reabra el próximo mercado de pases. El delantero paraguayo es buscado por Boca Juniors y River, y en la institución azulgrana saben del interés de ambos clubes. El goleador todavía tiene contrato hasta diciembre del 2025, pero su alto salario y la complicada situación económica que atraviesa el club hacen que su salida sea potable.

En términos financieros, la contratación de Bareiro no es ningún impedimento, ya que su cláusula de salida está tasada en tan solo 3.5 millones de dólares. Tanto el Xeneize como el Millonario no tendrían problemas en abonar este monto, aunque también intentarán negociar aprovechando el contexto que afronta San Lorenzo. La economía no goza de buena salud y desde la dirigencia del Ciclón priorizarán las cuestiones financieras antes que las deportivas.

Jorge Sanguina es buscado por San Lorenzo. (Foto: Prensa General Caballero)

Uno de los indicios de que el capitán del Ciclón está cerca de ser transferido es la noticia que llega por un posible reemplazante que analizan los de Boedo. Según la información que aportó el periodista Uriel Iugt, Jorge Sanguina está en la órbita del equipo azulgrana. General Caballero, club de la Primera División de Paraguay, pide una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80 por ciento.

Desde el entorno del jugador no han dado indicios de lo que pueda llegar a pasar, pero sí fue tendencia el hermano de Adam, Rodney Bareiro. El familiar del delantero se refirió a una posible ida de San Lorenzo y le dio un consejo a su par con el medio paraguayo Somos Versus: "Le escribí, me llamó y él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande. No es fácil. Es más, como hermano mayor le diría que se vaya afuera si hay una oferta similar".

En River necesitan de un delantero central que pueda competir contra Miguel Borja, titular indiscutido en el once de Martín Demichelis y goleador absoluto de la Copa de la Liga. En Boca, la situación de necesidad del puesto es similar teniendo en cuenta que Diego Martínez utiliza dos atacantes centrales como Miguel Merentiel y Edinson Cavani. Entre los sustitutos naturales, el único que tiene el técnico es Darío Benedetto, quien seguiría su carrera fuera del Xeneize.