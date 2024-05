De Arruabarrena y un guiño para River en medio de los rumores: "Esto me..."

Pese a la renovación de Franco Armani, quien extendió su vínculo hasta finales de la temporada 2026, en River planifican contratar a un arquero que le pelee el puesto al Pulpo. Ante esta situación, se conoció que el principal apuntado por la dirigencia del elenco de Núñez es Ignacio De Arruabarrena. Esto, con el objetivo de armar un equipo competitivo para pelear por el objetivo de volver a festejar en la Copa Libertadores.

El arquero uruguayo de 27 años, quien actualmente defiende los tres palos del Futebol Clube de Arouca de Portugal, es el señalado. En las últimas horas quien pasara por los seleccionados juveniles de la Celeste, y quien también es seguido de cerca por Marcelo Bielsa, alzó la voz.

El arquero habló sobre el interés de River.

Para comenzar, en su charla con Radio La Red, De Arruabarrena manifestó: "Estoy al tanto del interés de River, sé que existieron algunas averiguaciones que me contó mi padre. La verdad que no sé mucho más. Ahora estoy atajando en Arouca y tengo contrato hasta junio. Hemos hablando del tema de la renovación, pero todavía no hemos concretado".

"Si bien nací en Uruguay, mi padre y mi madre son argentinos, tengo la ciudadanía argentina también. Esto de River me entusiasma, pero tampoco sé mucho ni sé que tan avanzado está. Estoy bastante tranquilo y enfocado en los tres partidos que quedan acá”, añadió sobre uno de los beneficios que significaría su llegada al Millonario.

En cuanto al futuro en la Copa Libertadores, el elenco de Núñez volverá a ver acción el próximo martes 7 de mayo. Ese día, desde las 21, el equipo de Martín Demichelis visitará a Nacional de Uruguay por la cuarta fecha del Grupo H. En caso de sumar de a tres, pondrá un pie y medio en los octavos de final del torneo.