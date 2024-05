La revelación de Luciano Rodríguez que ilusiona a River con su llegada: "Me gusta mucho..."

Con la clasificación asegurada a las octavos de final de la Copa Libertadores, River ya piensa en los refuerzos que podrían llegar para el mercado de pases de invierno. Sabe bien la dirigencia del Millonario que los hinchas exigirán lo máximo para que su equipo llegue a lo más alto del certamen internacional, por lo que será importante que tengan precisión a la hora de los jugadores que puedan arribar a Núñez.

Uno de los que está en los planes del equipo de Martín Demichelis hace varios meses es Luciano Rodríguez, jugador que pertenece a Liverpool de Uruguay. El joven de 20 años es del interés de River y estuvo cerca de llegar a comienzos de año, pero por cuestión de tiempo su fichaje se vio frustrado.

Luciano Rodríguez en el preolímpico sub-23 con Uruguay. (Foto: archivo)

River no es el único que quiere quedarse con la promesa charrúa, sino que también está en la lucha con el Girona para ver quién se queda con el jugador. Sin embargo, en el Millonario se ilusionan con su llegada debido a las palabras que tuvo después de jugar por Copa Libertadores en la derrota de su equipo por 3-2 frente a San Lorenzo y en la que marcó un gol. "Lo sé, mi representante me ha hablado. Obviamente es un club que es gigante y me gusta mucho", aseguró el extremo sobre su posibilidad de jugar en la Banda.

Sin embargo, Rodríguez se mantuvo cauteloso y no quiso adelantar nada sobre su futuro: "Lo veremos, todavía no hablamos del mercado. Falta mucho para eso y todavía sigo enfocado en lo que es Liverpool". Con su gol en el Nuevo Gasómetro ya son cinco en lo que va del año en 17 partido disputados.

El grupo City, dueño del Girona, le ofertó cerca de 15 millones de euros por el 70 por ciento de la ficha del jugador. River, por su parte, no podrá competir en el aspecto económico contra el equipo español, pero aspiran a comprar una parte de su ficha y que ambos tengan un porcentaje de una futura venta. Esta última opción podría dejarle un mejor beneficio si el Millonario logra venderlo en un monto superior al que ofrece Girona.