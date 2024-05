El pedido del Milan a Marcelo Gallardo tras su despido del Al Ittihad

Marcelo Gallardo fue despedido este lunes como entrenador del Al Ittihad debido a los malos resultados que tuvo su equipo a lo largo de la temporada. La directiva árabe le comunicó la decisión días después de la dura derrota del viernes por 5-0 frente al Al-Ettifaq. Tan solo unas horas después de su destitución, desde Italia llegó una propuesta del Milan para contratar los servicios del técnico argentino.

De acuerdo a la información que confirmó el periodista especializado en mercado de pases, Gianluca DiMarzio, el Milan está tras los pasos del Muñeco Gallardo y sería la primera opción para reemplazar al actual entrenador Stefano Pioli. No es la primera vez que lo buscan, ya que el conjunto rossoneri lo tuvo dentro de sus opciones en abril, cuando el ex River todavía pertenecía al equipo árabe.

La directiva del Milan ya había apuntado la opción de Julen Lopetegui, pero los propios hinchas le bajaron el pulgar luego de una campaña que llevaron a cabo en las redes sociales con un particular hashtag que hicieron tendencia: "#Nopetegui". Por este motivo, en la cúpula del equipo italiano tuvieron que descartar la posibilidad del técnico español.

Ya con Gallardo despedido del Al Ittihad y a la espera de solucionar su desvinculación definitiva, el director deportivo del Milan pretende reunirse con el Muñeco para evaluar su propuesta. El periodista de TyC Sports, Germán García Grova, reveló que la llamada desde Italia llegó, pero que a diferencia de lo mencionado anteriormente no le plantearon al técnico argentino el hecho de ser la primera opción del Milan.

Con respecto a su salida del equipo árabe, Gallardo todavía está en conflicto porque el Al Ittihad lo despidió para que no esté en la próxima temporada, pero sí que termine de dirigir los partidos que restan en la liga de Arabia Saudita. Desde el entorno del Muñeco entienden que deben irse ahora y no estar presente en los tres juegos que faltan para terminar la actual campaña. Por eso, aún no pudo resolver su salida.