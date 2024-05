El gran elogio del DT de Orlando City al Inter Miami de Messi a horas del clásico: "Todos estos jugadores..."

Lionel Messi está atravesando una gran temporada con la camiseta del Inter Miami, tras su llegada en 2023. El astro argentino acumula 12 goles y 11 asistencias en tan solo 12 partidos disputados, es decir, marca un gol y da una asistencia por encuentro. Son números que la Pulga "malacostumbró" en el buen sentido a todos sus fanáticos y, por eso, ya casi que no sorprende cada obra de arte que materializa con la camiseta rosa. Es por eso que en las últimas horas se encendieron todas las alertas en Las Garzas, ya que el 10 está en duda para el próximo partido, nada menos que el clásico, debido a golpe en su rodilla. Pero Gerardo Martino lo esperará hasta última hora.

Para seguir en la senda de la victoria, el Inter Miami tendrá acción este miércoles por la fecha 14 en la Major League Soccer, competencia que lo tiene como puntero en la Conferencia Este con 27 unidades. Jugarán el derby de Florida frente a Orlando City. Y en la previa al especial choque, Óscar Pareja, entrenador rival, habló muy bien de Messi y todos sus compañeros.

Lejos de entrar en la polémica, error que han cometido muchos entrenadores a lo largo de la carrera del astro como le pasó a Louis Van Gaal en el último Mundial de Qatar, Pareja elogió a quienes serán sus rivales este miércoles en el clásico local: "Es un partido muy representativo para los dos equipos por nuestra necesidad de seguir sumando puntos y por la atención que trae tener a todos estos jugadores acá, porque la gente los quiere ver".

"Nosotros iremos con el profesionalismo y el respeto que siempre tenemos por nuestro propio equipo, sabiendo que podemos no solamente sumar de a tres, sino también seguir elevando nuestra confianza", puntualizó el entrenador de Orlando al canal oficial del club sobre lo que harán sus jugadores frente al Inter Miami.

El entrenador de Orlando City no fue el único en hablar durante la previa del clásico, sino que también lo hizo Nicolás Lodeiro. El ex Boca palpitó el duelo importante que obliga a Orlando a sumar para no perderle pisada al líder Inter: "Quisiéramos estar mejor, pero obviamente después de haber conseguido un resultado importante fuera de casa contra un gran equipo creo que en lo que se viene va a ayudar mucho desde lo anímico".

Los Leones se ubican en la undécima posición de la tabla con 12 puntos en 11 partidos jugados. Si la MLS terminara hoy, se quedarían fuera de todo. Por este motivo, están necesitados de puntos para repuntar la modesta actuación hasta ahora.