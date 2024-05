El fuerte posteo contra Cristiano y Benzema de una figura del Al Hilal tras salir campeón de Arabia

uD83CuDFC6 #AlHilal is the CHAMPION of Roshn Saudi League for the 19th time, the 68th title in the history uD83DuDC4FuD83CuDFFB

Congratulations uD83DuDCAAuD83CuDFFBuD83DuDC99#CHAMP19NS uD83EuDD47 #AlHilal68 ? pic.twitter.com/iQYfdZzISL