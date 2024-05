El fuerte enojo de Messi por la nueva regla de la MLS que lo dejó dos minutos afuera de la cancha: “Si seguimos así…”

El Inter Miami venció en un duro partido este sábado ante Montreal Impact, que le ganaba por 2 a 0 y logró revertir el resultado para cerrar en un necesario 3-2, que le permite seguir en la cima de la Major League Soccer. Eso sí, fue en un encuentro sin muchas luces tanto del equipo de Martino como en específico del capitán Lionel Messi, que fue titular.

El astro argentino -que jugó por primera vez en Canadá- redondeó un partido aceptable y logró concluirlo, a pesar de que una jugada pudo haberlo sacado del partido. Fue en el minuto 40, cuando el defensor estadounidense George Campbell le pegó un durísimo planchazo a la altura de la rodilla, que casi lo lesiona.

Mirá el video

Tras unos largos segundos tendido en el suelo y con mucho dolor, ingresó el personal médico y fue trasladado fuera del perímetro de juego para que sea atendido. Allí, en ese mismo momento se activó una de las nuevas reglas de la MLS que consiste en que si un jugador está más de 15 segundos tirado en campo, ingresará el personal médico pero el futbolista no podrá volver a entrar por dos minutos. El objetivo es evitar que se finjan lesiones.

Cuando Messi se dio cuenta que no podía volver a ingresar, reaccionó con mucho malestar. De hecho, habló con el cuarto árbitro a quien le descargó toda su frustración. "Si seguimos así, con este tipo de reglas, mal vamos...", señaló.

Mirá el video

No fue el único cambio de reglas que sufrió Inter Miami en el partido, porque en el segundo tiempo Gerardo Martino dispuso el cambio de Luis Suárez, para el ingreso del ecuatoriano Leonardo Campana. La regla dice que quien sale no puede demorar más de 10 segundos para retirarse y en caso de que no lo haga en ese tiempo, el ingresante no puede entrar al campo hasta cumplido un minuto más desde el retiro de su compañero.

Fue precisamente lo que sucedió. Suárez salió lento y el propio árbitro contó el tiempo. Campana tuvo que esperar y el Inter Miami hasta tuvo una ocasión de gol en contra jugando con 10 en ese lapso. Campana entró directamente a defender el córner que se produjo después de esa chance.