¿Vuelve al Millonario? El ex River que ganó la Libertadores en Madrid y quedará libre en Europa

Falta poco tiempo para que se abra el mercado de pases de invierno y en River saben que necesitarán hacer fichajes de jerarquía para afrontar la parte final de la Copa Libertadores. Para olvidar este irregular semestre en el que quedó afuera de la Copa de la Liga en los cuartos de final ante Boca Juniors, el equipo que comanda Martín Demichelis apuntaría a reforzarse en los puestos donde mayor debilidad demostró últimamente.

Uno de los más castigados fue Marcelo Herrera, el lateral derecho que llegó proveniente de San Lorenzo. El Yacaré recibió todo tipo de críticas negativas tras su actuación en el Superclásico. Justamente el puesto en el que juega Gonzalo Montiel, campeón de la recordada Copa Libertadores con River frente a Boca en el Santiago Bernabéu y quien deberá buscarse un nuevo club a partir de la próxima temporada europea.

Montiel en acción con la camiseta del Nottingham Forest. (Foto: archivo)

Cachete no seguirá en el Nottingham Forest, equipo en el que está cedido, y Sevilla, el dueño de su pase, no lo tendrá en cuenta para la próxima campaña según la información del periodista Rudy Galetti. En la presente temporada, el ex River apenas sumó 16 partidos, en los cuales fue titular solo en 9. Son números que preocupan a Montiel de cara a la Copa América teniendo en cuenta que está a la vuelta de la esquina y su lugar no está para nada asegurado.

Su contrato con el Sevilla finalizará justamente el 30 de junio cuando también termine su préstamo con el club inglés. El equipo de la Premier League tenía una opción de compra obligatoria en caso de que el argentino jugara más de la mitad de los partidos oficiales en la temporada. Será una incógnita donde seguirá Gonzalo Montiel, pero al ser agente libre podría facilitar una posible llegada a River en junio.

En el conjunto riverplatense aspiran a ser campeones de la actual Copa Libertadores, pero saben muy bien que deberán mejorar su nivel para llegar al objetivo. Una de las opciones de mejoría es contratando jugadores de jerarquía. Por ahora, no hay nada concreto ni acercamientos por parte del Millonario con Montiel. Hay otro club de Sudamérica que lo buscaría y, según ESPN, se trata del Flamengo, verdugo de River en la Libertadores 2019. En medios españoles aseguran que Cachete todavía no estaría analizando en una posible salida de Europa a sus 27 años.