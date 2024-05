La frase “saca chapa” de Eduardo Domínguez tras eliminar a Boca: “Estudiantes mostró y tuvo la…”

El entrenador de Estudiantes, Eduardo Domínguez, aseguró que su equipo "mostró y tuvo más jerarquía que Boca", sobre todo "en los minutos finales" y analizó por qué el León mostró una imagen tan distinta del primer tiempo al segundo.

"Estamos muy contentos. Es una alegría estar otra vez en una final. Quiero ser muy agradecido de los jugadores. Ellos son los que creen, son los que nos llevaron a este lugar. Ellos son los que pertenecen al club y vinieron para consolidar el proyecto que tiene Estudiantes", celebró el técnico del Albirrojo.

Sobre el partido, analizó: "Fuimos pacientes. En los momentos adversos, el equipo mostró fortaleza mental y, en el segundo tiempo, se vio el Estudiante que quiere llegar a la final, que quiere competir y estar entre los grandes. Estudiantes hizo mucho mérito para jugar esta final, sobre todo durante toda la Copa de la Liga".

"No me reprocho nada porque llegamos a la final. Si no hubiese funcionado, nos hubiéramos reprochado algo. Llegamos con Edwuin (Cetré) tocado y, si lo arriesgábamos al principio, no teníamos a alguien para cerrar el partido y sabíamos que teníamos que hacer un partido largo", explicó sobre el planteo táctico.

Para cerrar, el DT elogió a Boca y sacó pecho: "Enfrentamos a un equipo bravo y Estudiantes mostró y tuvo la jerarquía". "Hay que entender que tenemos que tener paciencia y tenemos que encontrar nuestros momentos. Boca fue superior por un lapso de tiempo y en los minutos finales, donde se deciden las cosas, Estudiantes fue mejor y por eso llegamos a los penales".