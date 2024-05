El llamativo posteo con doble sentido de D’Onofrio: ¿chicana para Boca y mensaje interno en River?

Estudiantes de La Plata sacó boleto a la final de la Copa de la Liga luego de dejar en el camino por penales a Boca Juniors. Una de las grandes figuras de la noche fue Enzo Pérez, por su polémica ida de River y su reconocido fanatismo. Una vez terminado el encuentro, el mendocino no dudó en mostrar su tatuaje en honor al Millonario y se hizo viral en todas las redes sociales. El que utilizó su foto para hacer un llamativo posteo fue Rodolfo D'Onofrio, expresidente de la institución riverplatense.

D'Onofrio le dejó un mensaje al oriundo de Maipú en su cuenta de Twitter y llamó la atención de muchos. "Felicitaciones capitán", fueron las palabras del ex directivo, cuyo saludo fue acompañado de una foto de Enzo sin la camiseta luciendo su tatuaje de River y festejando de cara a la hinchada de Boca. Lo sorprendente es que el empresario no realizaba un posteo vinculado al club millonario desde el 15 de diciembre.

El tweet de Rodolfo D'Onofrio tras la eliminación de Boca ante Estudiantes. (Foto: Twitter oficial de Rodolfo D'Onofrio)

Está claro que el contexto de la foto deja entrever que el posteo de D'Onofrio se trata de una chicana para Boca, por estar festejando de frente a la hinchada xeneize. Pero no solo queda en una gastada hacia el máximo rival de River, sino que deja un mensaje en la interna política del Millonario, ya que Enzo Pérez se fue en el último mercado de pases enemistado con Martín Demichelis y sin extender su contrato bajo el mandato de Jorge Brito.

Entre ambos siempre hubo una gran relación, de hecho D'Onofrio guarda el buzo que utilizó Enzo cuando fue el arquero del Millonario por la Copa Libertadores, cuando River sufrió de diversas bajas a causa de la pandemia mundial. Esto esclarece de qué lado se encontaría el ex presidente en el conflicto entre el mendocino y el actual entrenador de los de Núñez, el cual desencadenó en la salida del jugador.

El saludo de Miguel Borja a Enzo Pérez. (Foto: Instagram de Miguel Borja)

D'Onofrio no fue el único que se hizo eco de los festejos de Enzo Pérez. El que también se mostró feliz en las redes sociales por el triunfo de su ex compañero fue Miguel Borja. El goleador colombiano publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que felicitó al ex capitán de River por su pase a la final. Minutos antes, el delantero había posteado una foto de una copa vacía haciendo alusión a la eliminación de Boca.