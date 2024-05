El hermano de Bareiro reveló el consejo que le dio tras el interés de Boca ¿y de River?: “Le dije que…”

En las últimas horas, el rumor sobre el futuro de Adam Bareiro sorprendió al fútbol argentino. El delantero, capitán y referente de San Lorenzo, está en la mira de Boca y River, dos de los equipos más importantes de nuestro país. Si bien no ha existido contacto formal con el Ciclón, el futbolista podría tener los días contados en la institución.

En este contexto, quien alzó la voz fue Rodney. El hermano del paraguayo brindó una entrevista en la que se refirió a la situación del atacante: "¿De Boca? Sólo sé lo que leo en redes sociales. Hace un mes se viralizaron elogios de Riquelme y Kun Agüero también. Esto es nuevo de Boca y de River. Lo que te voy a hablar es lo que leo y escucho. Sé que tenía una cláusula de siete millones y que ahora la bajaron a 3.5".

Bareiro es uno de los futbolistas más queridos de San Lorenzo.

"A Adam le estuvo yendo bien el año pasado, éste. Todos sabemos que en Argentina lo ideal es River o Boca, pero yo tengo una idea formada. Pude hablar con él y se lo hice saber. La decisión será de San Lorenzo y del jugador", añadió en su diálogo con Versus, de su país.

Sobre las consecuencias que podría sufrir su hermano al emigrar a otro de los grandes del fútbol argentino, Rodney Bareiro expresó: "No hablamos del tema político y dirigencial de San Lorenzo. Hablamos de lo deportivo y familiar. Con estos rumores, le escribí, me llamó y él se siente honrado que suene su nombre para Boca o River, pero yo le hice saber que la presión va a ser grande. Le dije: 'Vendiste la imagen que sos muy hincha de San Lorenzo, que lo querés mucho y te besaste el escudo'. Le pregunté si está preparado para aguantar la presión".

"Me guardo la respuesta que me dio. No es una decisión fácil. Es más, como hermano mayor le voy a dar un consejo. Si hay una oferta similar afuera, le diría que se vaya afuera antes que Boca o River. Es una opinión muy particular por el amor que le tengo a mi hermano, por el miedo a la violencia verbal de las redes. Sabemos cómo se maneja el fútbol en algunos aspectos. No es mentira, no es un tabú. El fanatismo extremo lleva a otras cosas. Es una opinión personal", sentenció sobre el consejo que le brindó al capitán del Ciclón.