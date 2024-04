El llamativo motivo por el que el Burrito Ortega no va al Monumental a ver a River: "Me molesta la gente que..."

Ariel Ortega es uno de los máximos ídolo de la historia de River. Al jujeño, que se retiró en 2012, no se lo ve muy seguido en el Monumental y es algo que llama la atención. Pero esto tiene una explicación y fue el propio Burrito quien lo reveló en una charla con el programa "Hacelo y me muero" que conduce Atilio Costa Febre.

Mirá el video

"Trato de no ir a la cancha porque la gente que habla, que no va a ver el partido, me molesta. Yo me concentro en el partido, y hay gente que está con el celular, boludeando… Para evitar no decirle nada, me voy y lo veo solo en mi casa", confesó el nacido en Ledesma, que actualmente es parte del Senior del Millonario.

Sin embargo, más allá de la actitud de algunos pocos, agradeció el cariño del hincha: “El cariño del hincha de River es algo increíble lo que me pasa, el cariño que me tiene la gente". Al momento de repasar su carrera reconoció que le "hubiese gustado jugar toda la vida en River" y contó porque no fue así

"En su momento se dio la posibilidad de una venta a España (Valencia en 1997) y atravesaba mi mejor etapa futbolística. Habíamos ganado el campeonato, la Libertadores, y la verdad que estaba muy identificado con River. Por cosas de representantes, de intereses económicos personales de dirigente, me tuve que ir un poco obligado", explicó.

Además fue consultado por la actualidad el equipo de Demichelis y elogió a Claudio Echeverry: "Tiene un talento impresionante. Es de los jugadores que a mí me gustan, que apuntan y gambetean. Hay pocos como él. Me encanta. Y ojalá pueda plasmar todo lo que está haciendo soñar a los hinchas de River".