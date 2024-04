El fuerte pedido del arbitraje mendocino tras las agresiones en Palmira

La imagen que dio vueltas en todo Mendoza el pasado fin de semana tiene novedades importantes. Para los desprevenidos, dos integrantes de Palmira (delegado de seguridad y ayudante de campo) agredieron a dos árbitros en un partido de décima división entre el club del este y Fray Luis Beltrán. Mientras ambos se encuentran en la mira de la Justicia, ahora fue el ente del arbitraje mendocino el que alzó la voz con un fuerte pedido.

Fernando Espinoza, presidente de ACAMA, fue quién se encargó de manifestar el pedido en contra de estas dos personas: "Queremos una sanción ejemplar por parte de la Liga Mendocina. Nosotros ya hicimos la denuncia penal y ahora esperamos el fallo del Tribunal de disciplina, que esperamos sea ejemplar como las mismas imágenes lo muestran. Por ahora, haremos cese de actividad hasta que conozcamos la pena".

Desde ACAMA piden que estas dos personas no pisen nunca más una cancha: "De por vida". Es el tiempo de sanción que quieren desde el ente que representa a los árbitros. "Lo más grave es que estamos hablando de una persona que firma como delegado encargado de seguridad", esbozó el propio Espinoza.

Espinoza y ACAMA piden sanción ejemplar.

Anoche hubo una reunión de la Asociación de árbitros mendocinos para dirimir los pasos a seguir. La Liga Mendocina piensa de la misma manera y dará plazo a estas dos personas para que puedan presentar el descargo correspondiente. El martes por la noche se reunirá el Tribunal de Disciplina y el miércoles esperan el fallo: "Haremos todo lo posible para que no entren más a una cancha", dijo Omar Sperdutti, titular de la Liga Mendocina.

Desde el Ministerio de Seguridad aplicarán Tribuna Segura, y además, quieren solicitar la Ley del Deporte, para que cada vez que un hijo o hija de estas dos personas compita en una Liga Federada de cualquier deporte, deban presentarse en la Comisaría el tiempo que dure el encuentro.

Por ahora, el fútbol no tendrá presencia arbitral, por ende, no podría jugarse una nueva fecha, a menos que el fallo se comunique este mismo miércoles, como confían que ocurrirá en calle Garibaldi. "Nosotros y la Liga no queremos parar, pero esto tiene que ser un fuerte llamado de atención para todos", confesó Espinoza.

Desde 2016, los partidos de Liga Mendocina no tienen que tener de manera obligatoria presencia policial, algo que siempre había regido, hasta en inferiores. Lo único que solicitan para un partido es que exista la presencia de un seguridad privada, que muchas veces es alguien del propio club que no puede dar garantías como ocurría con un efectivo policial.

Entre la jornada del martes y el arranque del miércoles deberá aparecer la sanción que decidirá el Tribunal de Disciplina y con él, las decisiones que tomarán de ACAMA y también de la Liga Mendocina. El fútbol, por ahora, en suspenso.