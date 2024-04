Lunes y martes: la definición de las zonas de la Copa de la Liga ya tiene días y horarios

Desde la Liga Profesional de Fútbol confirmaron durante las últimas horas cuáles serán los días y horarios elegidos para la definición de la Copa de la Liga. Los organizadores de la competencia indicaron que entre lunes y martes se terminarán de definir los cruces para los cuartos de final de la competencia.

El 15 de abril (lunes), se conocerá a los primeros cuatro clasificados de la Zona A. Independiente Rivadavia vs Vélez, Instituto vs River, Independiente vs Talleres y Argentinos Juniors vs Barracas se jugarán en simultáneo. Todos los encuentros comenzarán a disputarse a partir de las 20.

Godoy Cruz es, hasta ahora, el único clasificado a playoffs.

Un día más tarde, el martes 16, concluirá la participación de los equipos de la Zona B. Lanús vs Estudiantes de La Plata, Boca vs Godoy Cruz, Defensa y Justicia vs Newell's y Belgrano de Córdoba vs Racing, largarán de manera sincronizada. En todos los casos, la pelota comenzará a girar a las 19.30.

Hasta el momento, el único que tiene su lugar asegurado entre los ocho mejores equipos de la Copa de la Liga es Godoy Cruz. Con su triunfo ante Platense el pasado lunes, el Tomba sacó boleto a los cuartos de final. El único que podría acompañarlo antes de que se dispute la fecha es el Xeneize, que el viernes completará su partido postergado ante el Pincha. En caso de sumar de a tres, el equipo de Diego Martínez acompañará a los mendocinos, con quien justamente se enfrentan en la última jornada.

Así se juega la fecha completa

Sábado 13 de abril

17.00 Tigre – Unión (Zona B) 19.00 Huracán – Atlético Tucumán (Zona A)

Domingo 14 de abril

17.00 Sarmiento – Platense (Zona B) 19.00 Central Córdoba – San Lorenzo (Zona B) 21.00 Gimnasia – Banfield (Zona A)

Lunes 15 de abril

20.00 Independiente Rivadavia – Vélez (Zona A) 20.00 Instituto – River (Zona A) 20.00 Independiente – Talleres (Zona A) 20.00 Argentinos – Barracas Central (Zona A)

Martes 16 de abril

19.30 Lanús – Estudiantes (Zona B) 19.30 Boca – Godoy Cruz (Zona B) 19.30 Defensa y Justicia – Newell’s (Zona B) 19.30 Belgrano – Racing (Zona B)

Miércoles 17 de abril