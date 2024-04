El brutal sincericidio de Demichelis cuando le preguntaron si River está jugando bien: “Hay que…”

A River, el partido ante Rosario Central por la Copa de la Liga se tornó muy adverso. Lo perdía desde el minuto 13 cuando una jugada aislada permitió abrir el marcador y desde ese momento los de Russo controlaron el juego -aunque por momento no la pelota- y no pasaron sobresaltos.

Martín Demichelis tuvo que tocar el equipo para darle un cambio de aire y lo consiguió en el segundo. Movió el ataque y pudo igualarlo en el minuto 67, de la mano de Miguel Borja. El equipo siguió insistiendo y el propio colombiano anotó el segundo a los 87, para revertir el marcador y obtener tres puntos claves, aún jugando mal en el primer tiempo.

En conferencia de prensa, a Demichelis le preguntaron si él considera que River viene jugando bien con continuidad, pero lejos de dejar su postura -en todo caso como lo indica el paladar negro idiosincrático del hincha de River- terminó utilizando una frase por demás "bilardista".

Tras la consulta, Demichelis le repreguntó al periodista: "¿Hoy era importante jugar bien o ganar?". Cuando le respondieron "ganar", el DT solo se limitó a decir: "Bueno ganamos. Hay que estar contentos".

Luego habló del goleador de River, Miguel Borja y cuál fue el pedido que le hizo en la cancha. "A Miguel le insistí, porque a veces no le llegaba la pelota y no tenía muchas chances ante un equipo muy replegado. Le pedí que tenga paciencia que sí íbamos a llegar a acercarle pelotas a él, que no se mueva del área. Miguel, cuando llega la pelota al área, es letal. Por eso digo que no se pusieron a jugar el partido de la ansiedad sino el partido que tenían que hacer. Me alegro mucho que Miguel haya vuelto al gol".