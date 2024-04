El llamativo motivo por el cual Solari cree que la Academia dejó ir muchos puntos: "A Racing todos le juegan con..."

Racing tenía que sacar adelante un partido por demás complicado. Enfrentaba al segundo en la tabla del grupo, con la obligación de sumar para no quedar sin chances matemáticas de clasificar. Un empate tampoco le servía, por lo que el resultado terminó siendo el esperado para el equipo de Costas y sus hinchas.

El autor del segundo tanto, Santiago Solari, fue titular nuevamente y respaldó la decisión del entrenador con un buen rendimiento. En el minuto 57 anotó un lindo tanto y en entrevista post partido confesó su emoción: "Lo venía soñando mucho. Tenía muchas ganas de hacer un gol y eso me llevaba a tener un poco de ansiedad, de querer resolver rápido, apurarme. Hoy por suerte pudo entrar, fue un lindo gol y lo más lindo es que fue en este estadio hermoso".

Mirá el video

Sobre su presente, su continuidad y los últimos rendimientos, Solari respondió si lo esperaba. "Uno siempre cuando llega a un club, lo sueña, lo espera. Pero ahora es una realidad es muy lindo. Se disfruta. Es mi primera vez en un club grande. Estos clubes tienen muchas presiones que uno debe ir manejando y eso lo hace un poco más lindo", señaló.

Luego, el volante fue consultado sobre con qué se queda del equipo, y en su respuesta se refirió a los motivos por los cuales Racing quedó relegado en la tabla y ya no depende de sí mismo para la clasificación. "Con las ganas que siempre demuestra el equipo. Si pensás en los partidos en los que no se nos dio el resultado, fuimos siempre al frente, pensando en ir adelante, lastimar al rival. Hay veces que no tuvimos suerte, que el equipo rival la pudo meter, se metió atrás y nos costó. Nos pasó mucho eso. Además, a Racing todos le juegan con un plus. Nos vamos tranquilos que estamos haciendo las cosas bien. Vamos primero a la Copa Sudamericana y después a la última fecha con todo", sentenció.

Finalmente, se refirió a su nuevo puesto como volante por derecha. "Por ahí llego a la terminación de jugadas un poco más cansado, más ahogado. Eso lo tengo que ir manejando porque el recorrido es más largo. Pero lo puedo hacer, físicamente. Después es ir adaptándose a lo que pida el DT. Yo estoy dispuesto a jugar y a lo que me pida él y si lo que me pide es que haga la banda lo voy a hacer y con muchas ganas", cerró.