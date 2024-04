La desopilante anécdota de un excompañero de Messi sobre su debut en la Selección: "Le daba vergüenza ser..."

El 29 de junio de 2004 se escribió la primera página de la gloriosa historia de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina. Ese día, en el estadio Diego Armando Maradona (Argentinos Juniors), la Albiceleste goleó 8-0 a su par de Paraguay y se dio el debut de la Pulga.

Julio Humberto Grondona, por entonces presidente de la AFA, organizó dicho encuentro con el único objetivo de blindar al rosarino, quien también era tentado por el seleccionado español. En este contexto, quien sorprendió al hablar de aquella mítica jornada fue Federico Almerares.

Messi convirtió un golazo en su primer partido con la Selección Sub 20.

El marplatense, que surgió de las divisiones inferiores de River, fue uno de los afortunados de poder presenciar en primera persona el debut de Messi con la Selección argentina. El hombre de 38 años dijo presente en el stream de TyC Sports y soltó una desopilante confesión sobre el GOAT.

"En ese partido, la primera asistencia Messi me la da a mí. Yo me acuerdo al principio cuando venía a entrenar que le daba vergüenza ser tan bueno. La tocaba nada más. Tocaba e iba a buscar, tocaba e iba a buscar y no encaraba", recordó quien jugara 13 partidos y convirtiera dos goles en la Primera del Millonario.

Para finalizar, sobre el cambio del 10 tras su debut, Almenares sentenció: "En el amistoso contra Paraguay dije 'ah, este es bueno enserio'. Ahí se soltó y después en las prácticas nos quedábamos mirándolo porque no había nadie igual a él".