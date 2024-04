¡River llamó a Di María! La respuesta del campeón del mundo

En las últimas horas surgió el rumor de que Ángel Di María tuvo contactos con la dirigencia de River Plate y fue La Página Millonaria quien confirmó que ese acercamiento fue real. El equipo riverplatense tiene en cuenta que el Fideo finaliza su contrato con el Benfica el 30 de junio y que podría ser un refuerzo de gran jerarquía para afrontar las fases finales de la Copa Libertadores, en caso de superar la fase de grupos.

Sin embargo, la respuesta de Ángel Di María, según la fuente citada, inmediatamente fue negativa. El rosarino declinó la propuesta de River y todo parece indicar que continuará en el Viejo Continente. La primera opción del campeón del mundo era regresar a Rosario Central cuando terminara la temporada del calendario europeo, pero el periodista Gastón Edul confirmó en TyC Sports que no volverá al Canalla por el momento por los motivos de inseguridad que sufrió su familia en el country de Rosario.

Di María festejando un tanto con el Benfica, club con el que finaliza contrato el 30 de junio. (Foto: archivo)

Si bien no hubo una propuesta concreta del Millonario, realizaron un contacto en el que las dos partes se escucharon y al cual Di María agradeció el acercamiento del conjunto que dirige Martín Demichelis. Está claro que ni Rosario ni River disfrutarán del campeón del mundo y deberán esperar si quieren contar con él en otro momento.

El Fideo, por su parte, debe resolver su situación dentro de los próximos dos meses. Por eso, tendrá que tomar una decisión en el corto plazo sabiendo que le queda poco tiempo a su vínculo con el conjunto portugués. No es el único argentino campeón de mundo con el que River se contactó, ya que tuvieron gestiones formales con Germán Pezzella, zaguero central surgido de las inferiores del Millonario.

Leonardo Ponzio, actual Secretario Técnico de River, fue quien viajó a España para reunirse justamente con el defensor del Betis. El equipo de Sevilla le redujo la cláusula de rescisión de 50 a 4 millones de euros, lo que no es una imposiblidad para la Banda. Además, Pezzella ya se había pronunciado sobre una posible vuelta tiempo atrás: "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River".