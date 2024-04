El lamento del DT de Táchira tras caer ante River con un gol de rebote

Una carambola de Sebastián Boselli y un golazo desde más de 30 metros de Nicolás Fonseca permitieron que River pueda debutar con victoria por 2-0 ante Deportivo Táchira en su inicio en la Copa Libertadores.

Eduardo Saragó, el DT del rival del Millo habló sobre el partido: "Es una lástima porque el ambiente estaba muy bonito, el marco estaba espectacular, se estaba haciendo un partido correcto y porque sabía que podíamos tener cualquier ocasión de gol para ganarlo en cualquier momento".

Luego, el entrenador del equipo venezolano declaró que el Millonario fue justo vencedor del duelo por el Grupo H de la Copa: "Llega ese desafortunado gol y te cambia la dinámica. Después River le dio manejo y termina ganándolo de manera justa".

Además, Saragó se expresó sobre el planteo táctico que intentó: "Muchas veces te asfixiaban en la posesión, no estuvimos tan claros en poder conseguir espacios para jugar, para tenerla un poco más y nos faltó eso. El otro equipo no te deja y en eso fueron mejores, en no dejarnos jugar. En lo demás, siento que hicimos un partido bastante parejos. Fue uno de los mejores partidos que jugamos".

El próximo duelo de River será el domingo ante Rosario Central por la definición de la Copa de la Liga, mientras que por Copa Libertadores, recibirá en el Monumental a Nacional de Uruguay el próximo jueves.